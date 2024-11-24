Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nhân Chính,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

Cung cấp báo cáo phân tích hiệu suất theo thời gian thực.

Phân tích dữ liệu hành vi khách hàng, xu hướng thị trường để hỗ trợ chiến lược giá.

Phân tích và theo dõi xu hướng doanh thu trên nhiều kênh, phân khúc khách hàng và khu vực khác nhau.

Hỗ trợ phát triển các mô hình và chiến lược định giá giúp tối đa hóa doanh thu nhưng vẫn duy trì tính cạnh tranh.

Làm việc với các nhóm chức năng liên quan để lập dự báo doanh thu và ngân sách hàng năm chính xác.

Phân tích các tập dữ liệu lớn để xác định xu hướng, mô hình và thông tin chi tiết có thể hành động được.

Tạo và duy trì bảng thông tin để theo dõi doanh thu theo thời gian thực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân chuyên ngành Kinh doanh, Tài chính, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan. Bằng cấp cao hơn (MBA, Thạc sĩ) là một lợi thế.

3 năm kinh nghiệm trong phân tích doanh thu, định giá hoặc phân tích tài chính trong ngành du lịch, OTA hoặc ứng dụng di động.

Kinh nghiệm về chiến lược định giá, dự báo doanh thu và phân tích hiệu suất.

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu (Excel, SQL, Google Analytics, Tableau, v.v.)

Hiểu biết sâu sắc về mô hình tài chính, báo cáo và phân tích giá.

Quen thuộc với các mô hình kinh doanh OTA và nền tảng ứng dụng di động.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tuyệt vời với khả năng phân tích dữ liệu phức tạp và đưa ra những hiểu biết có thể hành động được.

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ và khả năng trình bày dữ liệu cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật.

Rất chú trọng đến chi tiết, tập trung vào tính chính xác và tính nhất quán.

Kinh nghiệm với phần mềm quản lý doanh thu.

Kiến thức về số liệu ứng dụng di động và phân tích hành vi khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO

