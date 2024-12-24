Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
Ngày đăng tuyển: 24/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Tương tác với các phòng ban để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu phân tích số liệu để tổ chức dữ liệu và xây dựng báo cáo, dashboard liên quan.
Vận hành & Phát triển hệ thống báo cáo phục vụ nhu cầu phân tích dữ liệu trên PowerBI hoặc các hệ thống báo cáo khác (Tableau, Locker...)
Thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau theo yêu cầu
Nghiên cứu triển khai và bổ sung các tính năng phù hợp nhu cầu của hệ thống dữ liệu công ty
Báo cáo thường xuyên cho quản lý trực tiếp và tương tác với các bộ phận về diễn biến các sự kiện liên quan.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Analytical
Có kinh nghiệm về Tableau
Tiếng anh: Fluent
Có hiểu biết về các lĩnh vực: Business management, Sales B2B, Consultative sales of IT/ cloud Services, Business Development, Economics or Finance, Marketing, Business Solution

Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc PC/ Laptop....
Đóng bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN)
12 ngày phép/ năm và Thưởng vào các dịp lễ khác trong năm (1/1, 30/4-1/5; 2/9, 8/3, 20/10...), Sinh nhật; Chi phí công đoàn thăm hỏi vào các dịp hiếu, hỉ, ốm đau;
Làm việc thứ 2 đến thứ 6, Nghỉ Thứ 7, Chủ nhật
Phụ cấp gửi xe; Phụ cấp cơm trưa, ngoài ra phụ cấp điện thoại và đi lại tùy thuộc vào một số vị trí và cấp bậc;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.
Tổ chức teambuilding định kỳ, tổ chức sinh nhật, team lunch, ...
Happy hours hàng tháng, free snacks, hoa quả, đồ uống.
Được đào tạo và trau dồi không chỉ kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm mà cả kỹ năng quản lý nhóm, quản lý dự án thông qua các buổi đào tạo nội bộ chung do phòng Đào tạo tổ chức hoặc các buổi đào tạo của riêng phòng ban;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Đội ngũ kỹ sư, nhân viên tài năng, giàu kinh nghiệm
Làm việc với tác đối tác lớn
Review tăng lương định kỳ hàng năm (2 lần / năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa A, 47 Nguyễn Tuân, Thanh xuân, Hà Nội

