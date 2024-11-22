Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

Gamota là một trong những nhà phát hành game mobile hàng đầu tại thị trường Việt Nam với hơn 35 triệu khách hàng, hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 100 tựa game đã ra mắt. Xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động với tinh thần làm việc chủ động, nhiệt huyết với tinh thần sáng tạo cao, Gamota mong muốn tìm kiếm các mảng ghép cùng tần số để cùng phát triển và mang đến những dịch vụ và trải nghiệm chơi game tốt nhất.

Gamota

Hiện tại Gamota đang tìm kiếm CORE TALENT cho vị trí “Business Intelligence" với các thông tin sau:

Thu thập, xác thực, tổng hợp và trình bày số liệu để trao đổi cùng các team liên quan.

Đảm bảo các công việc của Analytic, dashboard được cập nhật đúng thời gian.

Report phân tích về các sản phẩm, thị trường dựa trên số liệu có sẵn.

Phân tích về các chiến lược kinh doanh dựa trên số liệu và đưa ra định hướng trong thời điểm cần thiết.

Thực hiện một phần vai trò Đảm bảo chất lượng khi các phân tích kinh doanh được đưa vào sử dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân chuyên ngành tài chính, phân tích dữ liệu hoặc các chuyên ngành liên quan.

Đã có cơ hội tiếp cận tới các công việc tương đương là lợi thế.

Có tư duy phân tích số liệu; khả năng xử lý, thích ứng vấn đề nhạy bén.

Có khả năng sử dụng các tool BI, xử lý số liệu, lập báo cáo,....

Có đam mê, hiểu biết về Game, ngành Game là lợi thế lớn.

Ham học hỏi và có thái độ cầu tiến trong công việc.

Trẻ trung, năng động, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi tài chính minh bạch và toàn diện

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)

Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13...

Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chú trọng phát triển năng lực mỗi cá nhân

Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Văn hóa làm việc độc đáo

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.

Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Trải nghiệm sự chăm sóc tinh thần tận tâm và chu đáo

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ...

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Thời gian làm việc

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Địa điểm làm việc:

Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

