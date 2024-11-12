Tuyển Business Intelligence Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CMC Tower, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ các quyết định kinh doanh.
Thiết kế và phát triển các báo cáo, dashboard và công cụ phân tích dữ liệu.
Hợp tác với các phòng ban khác để xác định nhu cầu thông tin và đưa ra các giải pháp BI phù hợp.
Đảm bảo chất lượng và độ chính xác của dữ liệu, kiểm tra các nguồn dữ liệu trước khi sử dụng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Thống kê, CNTT hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Business Intelligence hoặc phân tích dữ liệu.
Sử dụng thành thạo các công cụ BI như Tableau, Power BI, hoặc các công cụ tương tự.
Kỹ năng lập trình SQL và làm việc với cơ sở dữ liệu là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Kỹ năng giao tiếp tốt để trình bày và giải thích thông tin cho các bên liên quan.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):
– Mức lương 20,000,000 - 25,000,000 VND + KPI tháng/quý/năm + Phúc lợi Lễ tết
– Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
– Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.
– Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và KPI năm. Công thức lương gói thu nhập năm (Trung bình thu nhập 14 – 15 tháng lương/năm).
– Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...
– Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên
– Các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Cơ hội thử thách và phát triển:
– Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông tư nhân hàng đầu Việt Nam (As an AWS Advanced Consulting Partner, First Premier Partner of Google Cloud in Viet Nam)
– Cơ hội được tiếp cận, đào sâu những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất với tập khách hàng đa ngành và những dự án siêu khủng
– Được dẫn dắt, hỗ trợ bởi team lead/chuyên gia ưu tú, đầu ngành trong lĩnh vực
– Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ
Văn hoá môi trường làm việc:
– Làm việc 5 ngày/tuần (khoảng 44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật
– Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật
– Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế
– Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)
– Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà CMC, 11 đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

