Tuyển Business Intelligence GHConsults làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 2,000 USD

GH Consults LLC (“GHC”) là công ty tư vấn chuyên về chính sách kinh tế và pháp luật Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm, GHC đã khẳng định vị thế của mình trong việc hỗ trợ các khách hàng đa quốc gia trong nhiều dự án khác nhau. Các lĩnh vực chuyên môn của chúng tôi bao gồm: Chống bán phá giá, chống trợ cấp, tranh chấp thương mại quốc tế, Mua bán & sáp nhập (M&A), đầu tư, Quảng cáo, khuyến mại, Các hoạt động hỗ trợ tuân thủ pháp luật khác. Chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác tin cậy với khách hàng và làm việc chặt chẽ với các công ty luật hàng đầu tại Việt Nam cũng như quốc tế.

GHC hiện đang tìm kiếm một Cộng sự để tham gia vào đội ngũ năng động của chúng tôi, đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện và quản lý các dự án tư vấn. Vai trò chính của vị trí này là cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng trong các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh hằng ngày của họ.

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH CỦA CỘNG SỰ

Cộng sự sẽ làm việc chặt chẽ với Quản lý bộ phận và các thành viên khác để thực hiện các dự án tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tranh tụng, tuân thủ pháp luật và hỗ trợ cấp phép. Các trách nhiệm chính bao gồm: