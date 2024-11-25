Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
- Hà Nội: 39, đường Sunrise A, Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Tham mưu chiến lược, kế hoạch, quy trình quy định liên quan tới hoạt động marketing truyền thông của Công ty.
Lên kế hoạch quản lý, theo dõi, kiểm soát chi phí thực hiện các hoạt động Marketing
Chỉ đạo việc định kỳ phân tích, cập nhật và tổng hợp thông tin khảo sát thị trường, nghiên cứu khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Xây dựng định vị thương hiệu và quản trị thương hiệu đúng định vị ở các điểm chạm nhằm đảm bảo sức khỏe thương hiệu.
Phát triển và điều phối phát triển nội dung (bao gồm tư liệu) truyền thông đảm bảo đúng định vị thương hiệu (brand positioning) và tài sản thương hiệu (brand equity).
Xử lý khủng hoảng truyền thông, phát triển mối quan hệ với các đối tác , KOL/ KOC.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng lên chiến lược và mạnh về thực thi chiến lược Marketing
Mạnh về xây dựng thương hiệu và nền tảng social đặc biệt là Tiktok
Có khả năng làm teamwork.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.
Thưởng theo KPI và quy chế của Công ty.
Môi trường năng động, vui vẻ và nhiều cơ hội thử thách, sáng tạo.
Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
