Tuyển Business Intelligence Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Mô tả công việc:

• Hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh khi tác nghiệp trên hệ thống ERP - SAP

• Nghiên cứu, đề xuất các sửa đổi, cải tiến nhằm hợp lý hóa qui trình tác nghiệp, nâng cao hiệu năng của ứng dụng ERP - SAP

• Hỗ trợ người dùng hiểu rõ các chức năng của hệ thống ERP -SAP

• Thực hiện các công việc phát sinh trên hệ thống ERP - SAP theo yêu cầu được duyệt của các đơn vị nghiệp vụ.

• Tham gia (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai các bản vá lỗi, các đợt nâng cấp phiên bản thường niên hay đột xuất.

• Hỗ trợ (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai hệ thống ERP - SAP cho thị trường nước ngoài của GSM.

• Hỗ trợ xử lý các lỗi/vấn đề phát sinh trên hệ thống ERP -SAP theo yêu cầu từ người dùng.

• Thực thi các tác vụ vận hành thường nhật trên hệ thống ERP - SAP

• Phát triển báo cáo đáp ứng nhu cầu vận hành và quản trị.