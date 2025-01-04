Tuyển Business Intelligence Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Business Intelligence

Tập Đoàn Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Tập Đoàn Karofi Holding

Business Intelligence

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Mức lương
1,000 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9A, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD

Mô tả công việc:
• Hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh khi tác nghiệp trên hệ thống ERP - SAP
• Nghiên cứu, đề xuất các sửa đổi, cải tiến nhằm hợp lý hóa qui trình tác nghiệp, nâng cao hiệu năng của ứng dụng ERP - SAP
• Hỗ trợ người dùng hiểu rõ các chức năng của hệ thống ERP -SAP
• Thực hiện các công việc phát sinh trên hệ thống ERP - SAP theo yêu cầu được duyệt của các đơn vị nghiệp vụ.
• Tham gia (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai các bản vá lỗi, các đợt nâng cấp phiên bản thường niên hay đột xuất.
• Hỗ trợ (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai hệ thống ERP - SAP cho thị trường nước ngoài của GSM.
• Hỗ trợ xử lý các lỗi/vấn đề phát sinh trên hệ thống ERP -SAP theo yêu cầu từ người dùng.
• Thực thi các tác vụ vận hành thường nhật trên hệ thống ERP - SAP
• Phát triển báo cáo đáp ứng nhu cầu vận hành và quản trị.

Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin (Hoặc tương đương),
• Có kiến thức về hệ thống ERP- SAP các phân hệ FICO, SD, MM.

Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Karofi Holding

Tập Đoàn Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

