Tuyển Business Intelligence Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại Tập Đoàn Karofi Holding
- Hà Nội: Số 9A, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
Mô tả công việc:
• Hỗ trợ người dùng giải quyết các vấn đề phát sinh khi tác nghiệp trên hệ thống ERP - SAP
• Nghiên cứu, đề xuất các sửa đổi, cải tiến nhằm hợp lý hóa qui trình tác nghiệp, nâng cao hiệu năng của ứng dụng ERP - SAP
• Hỗ trợ người dùng hiểu rõ các chức năng của hệ thống ERP -SAP
• Thực hiện các công việc phát sinh trên hệ thống ERP - SAP theo yêu cầu được duyệt của các đơn vị nghiệp vụ.
• Tham gia (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai các bản vá lỗi, các đợt nâng cấp phiên bản thường niên hay đột xuất.
• Hỗ trợ (phối hợp cùng vendor, đối tác) triển khai hệ thống ERP - SAP cho thị trường nước ngoài của GSM.
• Hỗ trợ xử lý các lỗi/vấn đề phát sinh trên hệ thống ERP -SAP theo yêu cầu từ người dùng.
• Thực thi các tác vụ vận hành thường nhật trên hệ thống ERP - SAP
• Phát triển báo cáo đáp ứng nhu cầu vận hành và quản trị.
Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức về hệ thống ERP- SAP các phân hệ FICO, SD, MM.
Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
