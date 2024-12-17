Tuyển Business Intelligence Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 Toà nhà Vicem Comatce - số 61 đường Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phân tích và phát triển hệ thống báo cáo

Quản lý và vận hành hệ thống BI

Hỗ trợ và đào tạo ngư

Theo dõi và cải tiến hệ thống Self-Service BI

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn về dữ liệu

Kỹ năng phân tích và triển khai Self-Service BI

Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực: upto 30 triệu gross.

- Thử việc 2 tháng nhận 100% lương

- Khoá học Tiếng Anh online chất lượng cao, uy tín, tỷ lệ phụ huynh và học sinh hài lòng về chương trình học lên tới 95%.

- Được tặng bộ sản phẩm học Tiếng Anh online trọn đời ngay khi nhận việc tại Edupia, giá trị tương đương 7.200.000 đồng.

- Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo hiện đại, góp phần nâng cấp chiến lược dữ liệu của công ty.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với các dự án công nghệ giáo dục.

- Cơ hội phát triển kỹ năng và tiếp cận các công nghệ BI tiên tiến.

- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung

- Phụ cấp, hỗ trợ chi phí công tác theo quy định của công ty.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

- Lộ trình thăng tiến nhanh: có cơ hội được lên các vị trí quan trọng sau 6 tháng làm việc

Môi trưởng làm việc :

- Môi trường làm việc hấp dẫn, đề cao giá trị tập thể và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

- Du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Công ty số 1 tại thị trường Tiếng Anh online chất lượng cao tại Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực gồm: Edupia, Babilala và Edupia Tutor đã có thương hiệu mạnh trên thị trường với 5 triệu người dùng, 500.000+ học viên đang theo học tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á

