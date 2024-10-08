Tuyển Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH BẮC VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập biện pháp thi công thực tế, Quản lý vật tư và giám sát tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công công trình, ATLĐ, môi trường, vv.

- Phối hợp và giám sát nhà thầu phụ để công tác thi công tuân thủ đúng theo bản vẽ thiết kế thi công, hợp đồng và tiến độ thi công đã được phê duyệt.

- Lập hồ sơ nghiệm thu , thanh quyết toán với CĐT cũng như nhà thầu phụ, tổ đội...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên ( có thể sử dụng máy tính, word, exel, cad.....)

- Ưu tiên các ứng viên làm được hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình.

- Nơi làm việc: Tại các tỉnh phía bắc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH BẮC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Thỏa thuận theo năng lực ( Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm (02/9, 30/4 và 01/5, tết dương lịch,...)

- Lương tháng 13, Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KINH BẮC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin