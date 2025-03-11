Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Chăm sóc/Hỗ trợ học viên

- Quản lý hoạt động của phòng Dịch vụ và Marketing

- Lập kế hoạch, giao chỉ tiêu, kiểm soát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên phòng

- Kiểm soát, triển khai hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng: gửi thư, SMS, nhắc dịch vụ

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing và chiến dịch dịch vụ

- Đảm bảo các quy trình CSKH theo đúng quy định của Công ty

- Đào tạo và cải thiện kỹ năng nghiệp vụ CSKH cho nhân viên, hướng dẫn và đào tạo nhân viên

- Nhập và quản lý dữ liệu của khách hàng vào hệ thống phần mềm SAP

- Phân tích dữ liệu khách hàng để đề xuất các giải pháp chăm sóc hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành QTKD, Marketing... hoặc các chuyên ngành liên quan

- Kinh nghiệm quản lý và điều hành các hoạt động chăm sóc khách hàng và Marketing cho các sự kiện bàn giao xe, mở bán xe

- Có kiến thức về dịch vụ khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

