Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, Tòa nhà N01

- T2 Khu Đoàn Ngoại Giao, Đường Hoàng Minh Thảo, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Trực quầy lễ tân tại sảnh công ty theo lịch được phân công.
- Tiếp đón khách hàng, đối tác và hướng dẫn họ đến bộ phận hoặc đơn vị tiếp nhận phù hợp.
- Quản lý các cuộc hẹn và lên lịch, đặt vé máy bay, đặt phòng cho các chuyến công tác của lãnh đạo.
- Tiếp nhận, xử lý và quản lý các văn bản, công văn đến và đi của công ty.
- Quản lý, sắp xếp tài sản, thiết bị văn phòng.
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, năng động, khả năng giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Trung thực, có tinh thần cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm.
- Độ tuổi: 20 - 30 tuổi
- Giới tính: Nữ
Có kinh nghiệm Lễ tân hoặc Chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Có cơ hội tham gia các chương trình đào tạo bởi đội ngũ chuyên gia của Dr. Biz ở các lĩnh vực trong doanh nghiệp: Kinh doanh, tài chính, nhân sự, vận hành,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4-5 Tòa Nhà Savimex, 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

