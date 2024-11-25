Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần giáo dục German Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần giáo dục German Link
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 57 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

Liên hệ, kết nối và duy trì quan hệ với khách hàng. Chịu trách nhiệm giải đáp với khách hàng về các vấn đề phát sinh cũng như tiến độ học tập của từng học viên.
Theo sát, nắm rõ tình hình học tập của từng học viên tại trung tâm để thông báo với phụ huynh thường xuyên trong suốt quá trình học
Tiếp nhận và xử lý những khiếu nại, thắc mắc nếu có của khách hàng khi đang sử dụng dịch vụ lại trung tâm.
Tư vấn khách hàng tái tục các khóa học của Trung tâm.
Quản lý thông tin khách hàng đúng quy trình và cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Kiểm tra, đảm bảo các thiết bị và vệ sinh khu vực phòng học.
Thu tiền, viết hóa đơn, xuất sách cho khách hàng đóng tiền khóa học.
Làm các công việc theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, kinh doanh, sư phạm,.… hoặc các ngành nghề liên quan
Đã có kinh nghiệm làm Bán hàng/Tư vấn/CSKH tại các trung tâm thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.
Giọng nói chuẩn. Giao tiếp linh hoạt, tạo dựng được niềm tin với khách hàng.
Có Kỹ năng thuyết phục và xử lý từ chối, giải quyết vấn đề
Có ý thức không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...
Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Quyền lợi

Các khoản phụ cấp thâm niên, thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh… theo quy định của Công ty.
Các chương trình Teambuilding, 8/3, Noel, Year End Party, bữa trưa thứ 4 vui vẻ hàng tuần, ...và rất nhiều các hoạt động, sự kiện nội bộ.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn minh, tôn trọng con người, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được tham các khoá đào tạo, được tạo điều kiện để học hỏi và phát triển khả năng của bản thân.
Hưởng các chế độ khác ngoài lương theo định kỳ hoặc không định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Công ty Cổ phần giáo dục German Link

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 53, ngõ 191 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

