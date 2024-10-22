Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Appota làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gamota - Một trong những nhà phát hành game mobile hàng đầu tại thị trường Việt Nam với hơn 15 triệu khách hàng, 9 năm kinh nghiệm và hơn 100 tựa game đã ra mắt. Xây dựng môi trường làm việc trẻ trung, năng động với tinh thần làm việc chủ động, nhiệt huyết với tinh thần sáng tạo cao, Gamota mong muốn tìm kiếm các mảnh ghép cùng tần số để cùng phát triển, mang đến những dịch vụ và trải nghiệm chơi game tốt nhất.

Hiện tại Gamota đang tìm kiếm TALENT cho vị trí “CTV Chăm Sóc Khách Hàng VIP" với các thông tin sau:

Trực tiếp hỗ trợ và xử lý các thắc mắc của user VIP về sản phẩm dịch vụ của công ty qua hotline, zalo, fanpage. Tiếp nhận các thông tin khiếu nại, vấn đề cần giải quyết của khách hàng VIP và thông tin tới các bộ phận liên quan để kịp thời giải quyết vấn đề của khách hàng. Thực hiện khảo sát khách hàng VIP về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, ghi nhận phản hồi giúp cải thiện tốt hơn các sản phẩm dịch vụ. Thực hiện một số đầu việc khác phù hợp với năng lực chuyên môn theo cấp trên và các phòng ban khác giao phó.

Chăm chỉ, nhiệt tình, yêu thích chơi game. Giọng nói chuẩn, giao tiếp tốt, kỹ năng tin học văn phòng cơ bản. Biết chơi game online, am hiểu game và có quan hệ với cộng đồng game là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm nhân viên CSKH hoặc telesale.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy. Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Cơ hội được đề xuất lên vị trí nhân viên chính thức với các bạn có sự thể hiện tốt (cùng với chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở) nhằm khai phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Cơ hội được đề xuất lên vị trí nhân viên chính thức với các bạn có sự thể hiện tốt (cùng với chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở) nhằm khai phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa "No Boss Just Leader" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA. Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng. Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ. Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên. Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, ... Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba...

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6 Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

