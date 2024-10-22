Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Chịu trách nhiệm trước những công việc được giao, cụ thể như sau:

- Tổ chức, triển khai, thi công công trình của Công ty;

- Liên hệ và làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu phụ để thực hiện dự án đạt hiệu quả tốt nhất;

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ công việc phụ trách;

- Báo cáo cấp trên tình hình tại công trình về số lượng, chất lượng sản phẩm, kho, bãi, nhận hàng tại công trình;

- Kiểm soát các hồ sơ chi phí, chứng từ báo cáo về Công ty;

- Tổ chức, giám sát thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công tại công trường;

- Thực hiện nghiệm thu nội bộ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan;

- Quản lý và thực hiện hồ sơ giấy tờ theo quy định của Công ty và của dự án đang thi công;

- Phối hợp và chủ động giải quyết các vấn đề tại công trường;

- Thực hiện các báo cáo công việc đang thực hiện tại công trường theo quy định của Công ty.

- Các công việc khác sẽ trao đổi chi tiết khi phỏng vấn.

Làm việc theo công trình tại TP Hà Nội, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng,đại học trở lên chuyên ngành Cơ/Điện/HVAC/PCCC;

- Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 5 năm về lĩnh vực thi công hệ thống cơ điện công trình dân dụng và công nghiệp;

- Chấp nhận đi công tác theo lệnh điều động của Công ty.

- Ưu tiên biết Tiếng Anh;

- Ưu tiên Chứng chỉ hành nghề Giám sát Hạng I,II.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư - Thương mại và Xây dựng Vân Khánh Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ, tham gia bảo hiểm xã hội sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu;

- Thưởng - căn cứ theo Lợi nhuận Công ty;

- Quà Tết;

- Đồng phục Công ty;

- Những chế độ khác theo quy định của Công ty.

