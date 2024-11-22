Tuyển Chuyên môn Kinh doanh/Bán hàng khác thu nhập từ 15 đến 25 triệu Toàn thời gian tạm thời tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 4 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm ngành tóc của Công ty (tóc giả nam, sản phẩm vệ sinh chăm sóc tóc như dầu gội, dưỡng, tinh dầu, hóa chất uốn, tẩy, nhuộm,...)
- Đi thị trường hàng ngày, gặp gỡ khách hàng là các salon tóc, hairsalon trên địa bàn phụ trách (tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tiếp nhận phản hồi, giải quyết khiếu nại về đổi trả sản phẩm, về dịch vụ, chất lượng...)
- Chăm sóc khách hàng cũ & phát triển doanh số các mặt hàng Công ty đang kinh doanh.
- Phát triển khách hàng mới trong địa bàn quản lý;
- Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí sales thị trường, ưu tiên các ứng viên trong ngành dược mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm ngành tóc.
- Ứng viên từ 24 đến dưới 32 tuổi
- Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7,.
- Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Sales thị trường các ngành hàng tiêu dùng nhanh, làm đẹp, dược mỹ phẩm.
- Nhanh nhẹn, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
- Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 15 đến 25 triệu++/tháng (Lương cứng + phụ cấp cơ bản từ 8 triệu/tháng, thưởng doanh thu, thưởng KPI)
- Đi công tác tỉnh: có chính sách hỗ trợ công tác phí riêng.
- Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ Tết, chính sách thâm niên cho nhân viên gắn bó, happy day, du lịch, quà tặng các dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10, kết hôn, sinh con.
- Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI