Tuyển Chuyên môn Kinh doanh/Bán hàng khác thu nhập từ 15 đến 25 triệu Toàn thời gian tạm thời tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

  • Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm ngành tóc của Công ty (tóc giả nam, sản phẩm vệ sinh chăm sóc tóc như dầu gội, dưỡng, tinh dầu, hóa chất uốn, tẩy, nhuộm,...)
  • Đi thị trường hàng ngày, gặp gỡ khách hàng là các salon tóc, hairsalon trên địa bàn phụ trách (tư vấn sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tiếp nhận phản hồi, giải quyết khiếu nại về đổi trả sản phẩm, về dịch vụ, chất lượng...)
  • Chăm sóc khách hàng cũ & phát triển doanh số các mặt hàng Công ty đang kinh doanh.
  • Phát triển khách hàng mới trong địa bàn quản lý;
  • Phối hợp với kế toán thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí sales thị trường, ưu tiên các ứng viên trong ngành dược mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm ngành tóc.
  • Ứng viên từ 24 đến dưới 32 tuổi
  • Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7,.
  • Ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí Sales thị trường các ngành hàng tiêu dùng nhanh, làm đẹp, dược mỹ phẩm.
  • Nhanh nhẹn, kiên nhẫn, giao tiếp tốt.
  • Chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

  • Thu nhập: từ 15 đến 25 triệu++/tháng (Lương cứng + phụ cấp cơ bản từ 8 triệu/tháng, thưởng doanh thu, thưởng KPI)
  • Đi công tác tỉnh: có chính sách hỗ trợ công tác phí riêng.
  • Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ Tết, chính sách thâm niên cho nhân viên gắn bó, happy day, du lịch, quà tặng các dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10, kết hôn, sinh con.
  • Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

