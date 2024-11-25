Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu

Mức lương 7 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Chung cư Green star, Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 16 Triệu

Nhận data do công ty cung cấp và khai thác khách hàng

Liên hệ tư vấn khóa học phù hợp với năng lực, nhu cầu của học viên

Nhập kết quả chăm sóc lên hệ thống để theo dõi tình trạng tình trạng

Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm

Với Mức Lương 7 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales

Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

KHÔNG YÊU CẦU TIẾNG ANH

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 6-8tr +thưởng + %HH - Thu nhập 8M-15M ( Full- time )

Hỗ trợ data nóng, được đào tạo bài bản, tỷ lệ chốt cao

Summer trips; Happy Friday; Year end party, Du lịch, Hoạt động thể thao hàng tháng chạy bộ, đá bóng, đạp xe...

Miễn phí đối với một số khóa học tiếng Anh tại Langmaster

Miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR- nơi bạn được gặp gỡ các CEO, lãnh đạo các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực nhân sự, marketing, kinh doanh. (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster

