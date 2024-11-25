Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster
Mức lương
7 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Chung cư Green star, Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 16 Triệu
Nhận data do công ty cung cấp và khai thác khách hàng
Liên hệ tư vấn khóa học phù hợp với năng lực, nhu cầu của học viên
Nhập kết quả chăm sóc lên hệ thống để theo dõi tình trạng tình trạng
Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong suốt quá trình học tại trung tâm
Với Mức Lương 7 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales
Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.
KHÔNG YÊU CẦU TIẾNG ANH
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân
Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6-8tr +thưởng + %HH - Thu nhập 8M-15M ( Full- time )
Thu nhập 8M-15M ( Full- time )
Hỗ trợ data nóng, được đào tạo bài bản, tỷ lệ chốt cao
data nóng
Summer trips; Happy Friday; Year end party, Du lịch, Hoạt động thể thao hàng tháng chạy bộ, đá bóng, đạp xe...
Miễn phí đối với một số khóa học tiếng Anh tại Langmaster
Miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR- nơi bạn được gặp gỡ các CEO, lãnh đạo các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực nhân sự, marketing, kinh doanh. (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
