Tuyển Kế toán thuế Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Kế toán thuế:

- Kiểm tra, hạch toán, đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn đầu ra.

- Tổng hợp hóa đơn đầu ra, đầu vào nhập vào phần mềm kế toán

- Nhập chứng từ ngân hàng, chứng từ kế toán lên phần mềm Misa

- Tổng hợp, sắp xếp hồ sơ, giấy tờ kế toán.

- Làm các tờ khai thuế hàng tháng

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ theo đúng chuẩn mực của Bộ tài chính và sắp xếp, lưu trữ khoa học

- Tham gia phục vụ quyết toán thuế cùng trưởng phòng.

Báo cáo định kỳ:

- Định kỳ làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo đúng quy định của luật thuế.

Công việc khác:

- Cập nhật kịp thời các thông tư, chính sách về thuế, kế toán… có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

- Độ tuổi: 22 - 28 tuổi

- Học vấn: Trình độ đại học tốt nghiệp loại khá chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Kinh nghiệm: Yêu cầu từ 2 năm kinh nghiệm.

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel), thanh thạo phần mềm kế toán Misa

Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, cẩn thận trong mọi việc.

- Nhiệt tình, cởi mở và thân thiện trong công việc.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Tích cực, kỷ luật.

Yêu cầu khác: Tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Lương cứng: 10.000.000vnđ - 12.000.000vnđ

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

Các chính sách:

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party…

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 1/5,…).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100 triệu (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác).

