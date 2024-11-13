Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Trường Chinh, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Liên hệ tư vấn chốt đơn khóa học phù hợp cho khách hàng tiềm năng theo nguồn data có sẵn được phân bổ (data cung cấp sẵn, tỷ lệ chốt cao)

Xây dựng và giữ mối quan hệ tốt với khách hàng nhằm tăng tỷ lệ tái ký

Phối hợp với CSKH hỗ trợ cho học viên trong quá trình học, duy trì quan hệ cùng khách hàng, mở rộng khách hàng tiềm năng

Nhập kết quả chăm sóc/Nhập đơn hàng lên hệ thống CRM để theo dõi tình trạng tình trạng contact/đơn hàng.

Hỗ trợ làm các thủ tục cho học viên và chăm sóc học viên trong quá trình học tại trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng tư vấn bán hàng online/Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng/Có kinh nghiệm làm telesales

Giọng nói dễ nghe, không ngọng. Hạn chế giọng vùng miền.

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng.

Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000VNĐ - 15.000.000VNĐ

[Gồm: Lương cơ bản 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ + % hoa hồng + phụ cấp gửi xe (nếu có) + thưởng]

Được training bài bản.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành leader teamsize 3-5 nhân sự.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia

Thưởng KPI, Thưởng tết, đóng BHXH, BHYT theo quy định/cơ chế của công ty.

Tham dự event tuần (happy Friday), event nội bộ (08/03, 20/10, sinh nhật tháng,...), team building của Trung tâm và Tập đoàn HBR Holdings.

Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo

Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

Gói đào tạo phát triển năng lực tổng trị giá lên tới 100tr (Khóa đào tạo nội bộ tại Trường DN HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài khác)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

