Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5B ngõ 21 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Gọi điện tư vấn khóa học và bán hàng theo data có sẵn nhu cầu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với với khách hàng.
Giải quyết những khó khăn trở ngại hay thắc mắc của khách hàng đăng ký khoá học.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng ở thị trường được giao.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên, công việc trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Chăm chỉ, trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.
Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Chăm chỉ, trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.
Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + hoa hồng tùy theo năng lực (8-12 triệu/tháng)
Các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định.
Công tác phí và các phụ cấp khác...
Môi trường làm việc tích cực, thoải mái.
Được đào tạo về kỹ năng công việc & phát triển bản thân.
Các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định.
Công tác phí và các phụ cấp khác...
Môi trường làm việc tích cực, thoải mái.
Được đào tạo về kỹ năng công việc & phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
