Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5B ngõ 21 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vấn khóa học và bán hàng theo data có sẵn nhu cầu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với với khách hàng.

Giải quyết những khó khăn trở ngại hay thắc mắc của khách hàng đăng ký khoá học.

Tìm kiếm, phát triển khách hàng ở thị trường được giao.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên, công việc trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Chăm chỉ, trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.

Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng tùy theo năng lực (8-12 triệu/tháng)

Các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định.

Công tác phí và các phụ cấp khác...

Môi trường làm việc tích cực, thoải mái.

Được đào tạo về kỹ năng công việc & phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI

