Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5B ngõ 21 Vạn Bảo, Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Gọi điện tư vấn khóa học và bán hàng theo data có sẵn nhu cầu.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với với khách hàng.
Giải quyết những khó khăn trở ngại hay thắc mắc của khách hàng đăng ký khoá học.
Tìm kiếm, phát triển khách hàng ở thị trường được giao.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên, công việc trao đổi cụ thể khi Phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Chăm chỉ, trách nhiệm, chủ động, ham học hỏi.
Đam mê công việc, nhiệt tình, hoà đồng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng tùy theo năng lực (8-12 triệu/tháng)
Các chế độ Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế theo quy định.
Công tác phí và các phụ cấp khác...
Môi trường làm việc tích cực, thoải mái.
Được đào tạo về kỹ năng công việc & phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN BẢO UNI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5B+6B ngõ 21 Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-sales-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249645
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Educom
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 14 USD
Công Ty CP Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 140 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 140 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Vietnam
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Language Link Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
Language Link Vietnam
Hạn nộp: 26/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Trường Phổ Thông Song Ngữ Liên Cấp Wellspring Hà Nội
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD
Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất