Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ISPACE (ISPACE ENGLISH) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ISPACE (ISPACE ENGLISH)
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 38 Ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Là Nhân sự Nữ (không tuyển Nhân sự Nam cho vị trí này)
Là Nhân sự Nữ (không tuyển Nhân sự Nam cho vị trí này)
Tìm kiếm, tư vấn, giải đáp các thông tin liên quan đến các khóa học Tiếng Anh cho khách hàng là Phụ huynh học sinh qua các kênh: điện thoại telesales, chat fanpage, tư vấn trực tiếp...
• Chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh số được giao, lập kế hoạch tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
• Phối hợp Phòng Học thuật tổ chức các sự kiện, hoạt động vui chơi, thi thử, học thử trải nghiệm cho học viên.
• Thực hiện các công việc hành chính khác của phòng và các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nhân sự NỮ, có kinh nghiệm tư vấn, làm việc tại các trung tâm tiếng Anh là một lợi thế, sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo.
Nhân sự NỮ,
• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học
• Có tác phong thanh lịch, hoạt ngôn, ứng biến tình huống tốt.
• Nhanh nhẹn, ý thức trách nhiệm cao.
• Có thể đáp ứng làm việc ca: 10:00 - 19:30

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ISPACE (ISPACE ENGLISH) Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn (lương cứng 7-8 triệu + lương kinh doanh + thưởng; thử việc hưởng 100% lương cứng). Tổng thu nhập: 10-20 triệu/ tháng
• Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.
• Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
• Được tham gia các khóa học tiếng Anh tại trung tâm miễn phí.
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp; tham gia các buổi đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ISPACE (ISPACE ENGLISH)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38 ngõ 15 An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội

