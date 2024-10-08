Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Thực hiện việc vận hành các hệ thống Hạ tầng CNTT trong phạm vi quản lý, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, đúng chức năng & ổn định định theo cam kết chất lượng dịch vụ.

- Quản lý hệ thống server, Data center, hệ thống mạng nội bộ, mạng internet, wifi cho toàn bệnh viện.

- Quản lý các phần mềm lưu trữ và backup dữ liệu cũ của bệnh viện bao gồm: hệ thống điện thoại nội bộ, hệ thống máy bóc số, hệ thống tự động, hệ thống camera...

- Khai thác hệ thống giám sát để kịp thời phát hiện, cảnh báo và khắc phục các sự cố phát sinh.

- Lập kế hoạch và triển khai hạ tầng CNTT cho các dự án nâng cấp, tối ưu, mở mới ... Làm việc với các bên liên quan & theo dõi tiến độ công việc. Đề xuất các phương án bảo trì, nâng cấp hệ thống, thay đổi dịch vụ theo yêu cầu phát triển của bệnh viện.

- Phối hợp với các phòng chức năng, khu vực trong việc triển khai các dự án mới, vận hành và xử lý lỗi hệ thống.

- Thực hiện các thay đổi về Hạ tầng CNTT, thông báo bộ phận liên quan, thực hiện hiện thay đổi, kiểm tra hệ thống theo quy trình thay đổi.

- Thực hiện hỗ trợ người dùng theo danh mục dịch vụ CNTT và thời gian cam kết hỗ trợ (Cài đặt/hỗ trợ máy tính, máy in, điện thoại IP Phone, máy chấm công, các máy móc, thiết bị trong Bệnh viện...)

- Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, kiểm thử hệ thống theo kế hoạch nhằm nâng cao tính sẵn sàng, giảm thiểu thời gian gián đoạn dịch vụ.

- Cập nhật tài liệu & thông số, mô hình hệ thống, kỷ yếu vận hành.

- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo theo quy định của Bệnh viện.

- Thường xuyên học hỏi, nghiên cứu, cập nhật công nghệ mới, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công việc và đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

- Báo cáo công việc định kỳ theo kế hoạch, các phát sinh đột xuất theo yêu cầu của công việc.

- Thực hiện kế hoạch được duyệt trong phạm vi công việc được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ĐH chính quy về CNTT và có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý phần mềm, quản trị hệ thống, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại Bệnh viện.

- Có kiến thức bao quát và cơ bản về CNTT, hạ tầng mạng, phần mềm, phần cứng, cloud...

- Yêu thích làm việc trong môi trường mới, nhiều thách thức của môi trường khởi nghiệp. Thích những công việc mới, dự án mới chưa từng có, chưa từng làm.

- Có khả năng làm việc độc lập và tự phát triển đội ngũ nếu cần.

Quyền Lợi

Ký HĐLĐ và hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Lương KPI

Ký HĐLĐ và hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm

Lương KPI

Cách Thức Ứng Tuyển

