Tuyển Content Creator Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Theo dõi kết quả và báo cáo với quản lý trực tiếp

Đam mê công nghệ: Có sử dụng, am hiểu

Có khả năng trình bày viết (Tối thiểu)

Có tư duy logic.

Có khả năng sử dụng phần mềm PTS, PremierPro là lợi thế.

Thu nhập tháng thỏa thuận

Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm

Lương tháng 13

Xét tăng lương 2 lần/năm

Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng

Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty

Cung cấp laptop làm việc

Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, dưới sự quản lý trực tiếp của CEO công ty.

