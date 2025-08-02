Tuyển Content Creator Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Công việc
Theo dõi kết quả và báo cáo với quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê công nghệ: Có sử dụng, am hiểu
Có khả năng trình bày viết (Tối thiểu)
Có tư duy logic.
Có khả năng sử dụng phần mềm PTS, PremierPro là lợi thế.
Có khả năng trình bày viết (Tối thiểu)
Có tư duy logic.
Có khả năng sử dụng phần mềm PTS, PremierPro là lợi thế.
Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tháng thỏa thuận
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Lương tháng 13
Xét tăng lương 2 lần/năm
Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng
Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty
Cung cấp laptop làm việc
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, dưới sự quản lý trực tiếp của CEO công ty.
Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm
Lương tháng 13
Xét tăng lương 2 lần/năm
Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty
Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng
Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty
Cung cấp laptop làm việc
Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, dưới sự quản lý trực tiếp của CEO công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI