Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Yên Bình, Xã Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo cho trưởng phòng mua hàng, trưởng nhóm mua hàng
Đặt hàng Component, Finished goods nước ngoài, quản lý đơn hàng, quản lý nhà cung cấp (có sử dụng hệ thống SAP)
Quản lý dữ liệu mua hàng trên hệ thống SAP, dữ liệu đặt hàng excel và làm các báo cáo liên quan
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Logistic, SOIP…) để đưa hàng về đúng hạn
Phối hợp với FSSC, phòng kế toán để thực hiện thanh quyết toán đúng hạn cho nhà cung cấp
Đàm phán các điều kiện thương mại với nhà cung cấp
Lập và quản lý hợp đồng với các Nhà cung cấp
Phối hợp với bộ phận QA, QC xử lý khiếu nại với nhà cung cấp
Phối hợp với phòng R&D, QA để phát triển sản phẩm mới, phát triển NCC mới
Các công việc khác được trưởng phòng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trên 2 năm
Tiếng Anh tương đương Toeic 600 trở lên
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán
Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Sap/ S4 Hana là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn, review mỗi năm
Lương tháng 13, thưởng năng lực, thưởng kết quả kinh doanh
2 kỳ nghỉ dài trong năm (có hưởng lương): Tết (từ 2 tuần) và Hè (từ 7 ngày)
Cơ hội đào tạo và phát triển toàn cầu
Các phúc lợi khác: hoạt động team building, các hội nhóm thể thao, quà tặng/thưởng vào các dịp đặc biệt (sinh nhật, 1/6, các ngày lễ trong năm…), tri ân nhân viên lâu năm, các giải thưởng cho cá nhân/tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thôn An Bình, Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

