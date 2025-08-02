Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Yên Bình, Xã Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo cáo cho trưởng phòng mua hàng, trưởng nhóm mua hàng

Đặt hàng Component, Finished goods nước ngoài, quản lý đơn hàng, quản lý nhà cung cấp (có sử dụng hệ thống SAP)

Quản lý dữ liệu mua hàng trên hệ thống SAP, dữ liệu đặt hàng excel và làm các báo cáo liên quan

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Logistic, SOIP…) để đưa hàng về đúng hạn

Phối hợp với FSSC, phòng kế toán để thực hiện thanh quyết toán đúng hạn cho nhà cung cấp

Đàm phán các điều kiện thương mại với nhà cung cấp

Lập và quản lý hợp đồng với các Nhà cung cấp

Phối hợp với bộ phận QA, QC xử lý khiếu nại với nhà cung cấp

Phối hợp với phòng R&D, QA để phát triển sản phẩm mới, phát triển NCC mới

Các công việc khác được trưởng phòng phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trên 2 năm

Tiếng Anh tương đương Toeic 600 trở lên

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Sap/ S4 Hana là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương hấp dẫn, review mỗi năm

Lương tháng 13, thưởng năng lực, thưởng kết quả kinh doanh

2 kỳ nghỉ dài trong năm (có hưởng lương): Tết (từ 2 tuần) và Hè (từ 7 ngày)

Cơ hội đào tạo và phát triển toàn cầu

Các phúc lợi khác: hoạt động team building, các hội nhóm thể thao, quà tặng/thưởng vào các dịp đặc biệt (sinh nhật, 1/6, các ngày lễ trong năm…), tri ân nhân viên lâu năm, các giải thưởng cho cá nhân/tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

