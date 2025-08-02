Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
- Hà Nội: Thôn Yên Bình, Xã Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo cáo cho trưởng phòng mua hàng, trưởng nhóm mua hàng
Đặt hàng Component, Finished goods nước ngoài, quản lý đơn hàng, quản lý nhà cung cấp (có sử dụng hệ thống SAP)
Quản lý dữ liệu mua hàng trên hệ thống SAP, dữ liệu đặt hàng excel và làm các báo cáo liên quan
Phối hợp với các bộ phận liên quan (Logistic, SOIP…) để đưa hàng về đúng hạn
Phối hợp với FSSC, phòng kế toán để thực hiện thanh quyết toán đúng hạn cho nhà cung cấp
Đàm phán các điều kiện thương mại với nhà cung cấp
Lập và quản lý hợp đồng với các Nhà cung cấp
Phối hợp với bộ phận QA, QC xử lý khiếu nại với nhà cung cấp
Phối hợp với phòng R&D, QA để phát triển sản phẩm mới, phát triển NCC mới
Các công việc khác được trưởng phòng phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng trên 2 năm
Tiếng Anh tương đương Toeic 600 trở lên
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán
Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm Sap/ S4 Hana là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng năng lực, thưởng kết quả kinh doanh
2 kỳ nghỉ dài trong năm (có hưởng lương): Tết (từ 2 tuần) và Hè (từ 7 ngày)
Cơ hội đào tạo và phát triển toàn cầu
Các phúc lợi khác: hoạt động team building, các hội nhóm thể thao, quà tặng/thưởng vào các dịp đặc biệt (sinh nhật, 1/6, các ngày lễ trong năm…), tri ân nhân viên lâu năm, các giải thưởng cho cá nhân/tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI