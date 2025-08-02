Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 364 Cộng Hòa, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp uy tín, đáp ứng nhu cầu vật tư, thiết bị cho các công trình thi công.

Lập kế hoạch mua hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo nguồn vật tư, thiết bị cung cấp đầy đủ, kịp thời cho các dự án.

So sánh giá cả, thương lượng các điều khoản hợp đồng mua bán để đảm bảo lợi ích cho công ty.

Thực hiện các thủ tục mua hàng theo quy định của công ty.

Cập nhật dữ liệu về nhà cung cấp, giá cả vật tư, thiết bị để phục vụ công tác mua hàng.

Báo cáo tình hình mua hàng cho cấp trên theo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành về kỹ thuật cơ điện hoặc kinh tế đối ngoại, ngoại thương

Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm mua sắm thiết bị/vật tư cơ điện cho công trình.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Microsoft Office.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong quá trình thử việc

Đóng BHXH, BHYT, BHTN full lương

Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện PVI

Khu Gym Fitness miễn phí cho nhân viên

Phụ cấp cơm trưa, nước uống

Thưởng dự án, hiệu quả công việc hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ & Kỹ Thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E Pro Company

