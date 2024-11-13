Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Haplast
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Haplast

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty cổ phần Haplast

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, toà nhà Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Thực hiện các công việc do quản lý giao.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh tốt (có thể viết content bằng tiếng Anh)
-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan
-Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu
-Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva
-Hiểu biết về Content Marketing và các chiến lược marketing online
-Có kiến thức cơ bản về SEO và tối ưu hóa nội dung
-Khả năng sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để hỗ trợ công việc
-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10-15 triệu đồng
Thưởng lương tháng thứ 13, 14, 15 (tùy vào năng lực)
Thưởng cổ phiếu ESOP
Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm).
Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10-15 triệu đồng/ nhân sự.
Thưởng thâm niên lên đến gần 2 triệu đồng/ nhân sự.
Thưởng gắn kết 2 triệu đồng/ nhân sự
Thưởng sáng kiến cải tiến lên đến 50 triệu đồng/ cải tiến.
Tham gia BHXH theo quy định pháp luật, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý, và nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên gắn bó với công ty.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ học việc, nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm, phó/ trưởng phòng lên giám đốc kinh doanh.
Du lịch hàng năm dành cho toàn thể CB.CNV với giá trị 3 triệu đồng/ nhân sự
Học bổng dành cho con CB.CNV có thành tích học giỏi và xuất sắc
Hỗ trợ tiền tàu xe cho CB.CNV ở xa về quê ăn tết
Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Haplast

Công ty cổ phần Haplast

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đỗ Hạ, xã Quang Vinh, Huyện Ân Thi, tỉnh Hưng yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

