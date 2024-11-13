Tuyển Content Marketing Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, toà nhà Trico, 548 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Content Marketing

-Thực hiện các công việc do quản lý giao.

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng anh tốt (có thể viết content bằng tiếng Anh)

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan

-Kỹ năng viết lách tốt, có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu

-Thành thạo các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Canva

-Hiểu biết về Content Marketing và các chiến lược marketing online

-Có kiến thức cơ bản về SEO và tối ưu hóa nội dung

-Khả năng sử dụng các công cụ AI như ChatGPT để hỗ trợ công việc

-Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Quyền Lợi

Lương từ 10-15 triệu đồng

Thưởng lương tháng thứ 13, 14, 15 (tùy vào năng lực)

Thưởng cổ phiếu ESOP

Thưởng ngày thành lập Công ty (18/08 hàng năm).

Thưởng lao động tiên tiến/ xuất sắc từ 10-15 triệu đồng/ nhân sự.

Thưởng thâm niên lên đến gần 2 triệu đồng/ nhân sự.

Thưởng gắn kết 2 triệu đồng/ nhân sự

Thưởng sáng kiến cải tiến lên đến 50 triệu đồng/ cải tiến.

Tham gia BHXH theo quy định pháp luật, Bảo hiểm tai nạn 24/24 bảo hiểm nhân thọ và chăm sóc y tế cho Cán bộ quản lý, và nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân viên gắn bó với công ty.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ học việc, nhân viên, chuyên viên, trưởng nhóm, phó/ trưởng phòng lên giám đốc kinh doanh.

Du lịch hàng năm dành cho toàn thể CB.CNV với giá trị 3 triệu đồng/ nhân sự

Học bổng dành cho con CB.CNV có thành tích học giỏi và xuất sắc

Hỗ trợ tiền tàu xe cho CB.CNV ở xa về quê ăn tết

Quỹ hỗ trợ Haplast: Dành cho những hoàn cảnh khó khăn cần được chăm sóc

Cách Thức Ứng Tuyển

