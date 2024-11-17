Tuyển Chuyên Viên Đào Tạo thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 108A Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, HCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch đào tạo:
Phối hợp với các phòng ban liên quan để xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên.
Lập kế hoạch đào tạo ngắn hạn và dài hạn theo nhu cầu thực tế của cửa hàng.
Thiết kế các chương trình đào tạo phù hợp với từng đối tượng nhân viên (bán hàng, kỹ thuật, quản lý).
Thực hiện các chương trình đào tạo:
Trực tiếp giảng dạy hoặc tổ chức các buổi đào tạo cho nhân viên về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm, quy trình làm việc, và các kỹ năng mềm khác.
Mời các chuyên gia, đối tác bên ngoài tham gia vào quá trình đào tạo khi cần thiết.
Sử dụng các phương pháp đào tạo đa dạng như đào tạo trực tiếp, trực tuyến, video hướng dẫn.
Đánh giá hiệu quả đào tạo:
Thiết lập các tiêu chí và công cụ để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo.
Theo dõi và báo cáo kết quả đào tạo, từ đó đề xuất các điều chỉnh cần thiết để nâng cao hiệu quả đào tạo.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới:
Liên tục cập nhật các xu hướng mới trong ngành ô tô, công nghệ đào tạo, và các phương pháp bán hàng hiện đại.
Đảm bảo nhân viên luôn được trang bị những kiến thức và kỹ năng mới nhất.
Các công việc khác theo sự phân bổ của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, bán lẻ, ô tô,...
Có kinh nghiệm đào tạo nhân viên kinh doanh.
Kỹ năng giảng dạy và truyền đạt thông tin tốt; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.
Kỹ năng phân tích, đánh giá kết quả đào tạo; Khả năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.
Phẩm chất cá nhân: Nhiệt tình, sáng tạo, có trách nhiệm, và có tinh thần học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Từ 10M-15M ( trao đổi chi tiết tại PV)
Phúc lợi: Được hưởng các chế độ bảo hiểm, thưởng theo quy định của công ty.
Cơ hội phát triển: Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 439 - 441 Đường số 1 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

