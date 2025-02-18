Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 18 Triệu

1. Đào tạo (80%)

- Lập kế hoạch đào tạo định kỳ tháng, năm, xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho CBNV.

- Lập kế hoạch đào tạo đột xuất

• Tìm hiểu nhu cầu, xác định mục đích đào tạo

• Lập kế hoạch

- Tìm kiếm các đơn vị đào tạo bên ngoài

- Trực tiếp hoặc kết hợp với các Phòng/ban chuyên môn xây dựng giáo trình đào tạo, bài test, các bài khảo sát

- Tổ chức đào tạo cho các Phòng ban;

- Trực tiếp đào tạo hội nhập cho nhân viên;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ

- Xây dựng quy trình đào tạo và các mẫu biểu đào tạo liên quan

- Tổng hợp, báo cáo công tác đào tạo định kỳ tháng, năm, phân tích đánh giá chất lượng, tình hình đào tạo cho các Phòng ban /Tập đoàn, đề xuất giải pháp cải tiến.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL.

2. Tuyển dụng (20%)

- Đăng tuyển, tạo nguồn và tìm hồ sơ ứng viên.

- Sàng lọc hồ sơ, trực tiếp tổ chức phỏng vấn

- Tổ chức thi tuyển

- Tiếp nhận nhân sự mới và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận