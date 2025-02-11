Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần Haplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty cổ phần Haplast
- Hà Nội: Tầng 8 – Tòa nhà Trico – 548 Nguyễn Văn Cừ , Long Biên, Hà Nội., Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 400 - 1,200 USD
1. Mô tả công việc
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp hiện tại và tiềm năng, đặc biệt là trong ngành nhựa.
- Đánh giá các đề xuất, so sánh các báo giá và đàm phán các điều khoản mua hàng để đạt được điều kiện tốt nhất về giá cả, chất lượng, và thời gian giao hàng.
- Theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp, đề xuất các biện pháp cải tiến khi cần thiết.
- Quản lý đơn hàng và đảm bảo việc giao hàng đúng hạn và đúng chất lượng.
- Thực hiện các báo cáo mua hàng định kỳ và khi có yêu cầu.
- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như Sản xuất và Kế toán để đảm bảo quy trình mua hàng được diễn ra suôn sẻ.
- Cập nhật về các xu hướng thị trường và công nghệ mới trong ngành nhựa.
Với Mức Lương 400 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.
- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mua hàng, ưu tiên kinh nghiệm trong ngành nhựa.
Tại Công ty cổ phần Haplast Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Haplast
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
