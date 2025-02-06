Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1368 đường 72 - An Thượng - Hoài Đức - HN, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Lập chứng từ nhập kho, xuất kho, chi phí mua hàng.

• Trực tiếp kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng bên giao, bên nhận.

• Tính giá nhập xuất vật tư theo phương pháp tính giá công ty đang áp dụng.

• Tham gia công tác kiểm kê địnhkỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế, nộp về PKT.

• Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan kèm theo như: hợp đồng, phiếu yêu cầu xuất vật tư, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ,...trước khi thực hiện nhập/xuất kho.

• Thực hiện việc hạch toán xuất/ nhập hàng hóa – vật tư vào phần mềm, đảm bảo các số liệu chính xác và phù hợp với các mục chi phí.

• Hàng tháng phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu các số liệu phát sinh liên quan đến công nợ nhà cung cấp...

• Cập nhật kế hoạch sản xuất: số liệu ở các công đoạn sản xuất theo từng hạn mức theo quy định công ty.

• Đề nghị mua vật tư để đảm bảo số lượng tồn kho phục vụ nhu cầu của sản xuất.

• Tổng hợp thông tin, phân tích và lập các báo cáo về tình hình sản xuất nhằm để cung cấp thông tin theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

• Thực hiện các công việc nghiệp vụ kế toán theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học

• Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên .

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.

• Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

• Sử dụng máy văn phòng và máy tính thành thạo (phần mềm exel, phần mềm kế toán misa)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thỏa thuận 8.000.000 -10.000.000

• Phụ cấp xăng xe + ăn trưa

• Chế độ lương thưởng, hiếu, hỉ, sinh nhật, thưởng hoàn thành công việc.

• Thời gian: T2-T7, làm việc từ 7h30-17h30

• Chế độ tham quan, du lịch 1 lần/ năm

• Được tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG 5C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin