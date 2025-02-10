Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Toà nhà Eurowindow, Số 2 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

GIỚI THIỆU CÔNG TY:
Công ty Cổ phần Quản lý khách sạn Crystal Holidays được thành lập năm 2017, là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Everland và tự hào là một trong những doanh nghiệp du lịch hàng đầu tại Việt Nam. Với định hướng tiên phong phát triển Hệ sinh thái du lịch thông minh All-In-One, Crystal Holidays cung cấp đa dạng các dịch vụ từ lữ hành, vé và visa, quản lý khách sạn, du thuyền cao cấp đến vui chơi giải trí và M.I.C.E, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và tiện ích tối ưu cho khách hàng.
Crystal Holidays không chỉ chú trọng vào việc mang đến các sản phẩm du lịch cao cấp mà còn đề cao giá trị gắn kết gia đình. Những gói kỳ nghỉ được thiết kế đặc biệt nhằm giúp các gia đình dễ dàng lên kế hoạch du lịch, trải nghiệm dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao với chi phí hợp lý, đồng thời tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa và gắn bó bền chặt qua từng chuyến đi.
Không chỉ tập trung xây dựng những sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp như du thuyền Blue Diamond, Active Travel Asia, hay Mekong Rustic, Crystal Holidays còn mở rộng hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới như Wyndham, Centara, Best Western...Điều này khẳng định cam kết mang đến dịch vụ chất lượng quốc tế, góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch và củng cố vị thế vững chắc trên thị trường.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Lập Kế hoạch và Ngân sách đào tạo theo năm, quý, tháng dựa trên đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, theo tình hình thực tế và nhu cầu đào tạo của các bộ phận;
Thiết kế, chỉnh sửa các chương trình đào tạo, tài liệu đào tạo để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc của các vị trí;
Xây dựng / chỉnh sửa Khung năng lực, Lộ trình thăng tiến các vị trí để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong Công ty;
Trực tiếp đứng lớp đào tạo;
Tổ chức triển khai các chương trình đào tạo hội nhập dành cho CBNV mới gia nhập Công ty để nhanh chóng hoà nhập với văn hoá và yêu cầu công việc;
Tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực của CBNV;
Kiểm soát, đánh giá chất lượng của các khoá đào tạo và năng lực nhân sự sau khi đào tạo;
Tìm kiếm, đề xuất hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo uy tín để cử CBNV tham gia các khóa đào tạo bên ngoài, phụ thuộc vào Ngân sách đào tạo theo kế hoạch;
Quản lý và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến đào tạo trong Công ty;
Tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng HCNS trong việc xây dựng Chiến lược đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực;
Thực hiện báo cáo định kỳ theo tuần, tháng và năm;
Các công việc khác theo yêu cầu của Cấp Quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu và có kiến thức về kinh doanh ( ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, bất động sản)
Từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại Công ty Du lịch, Công ty Bất động sản)
Kỹ năng sư phạm, truyền giảng cảm hứng
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
Kỹ năng giao tiếp, tương tác tốt với các đối tác bên trong và bên ngoài.
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo
Quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả
Khả năng thiết lập, duy trì mối quan hệ
Thành thạo Word, Excel, Powerpoint, và các phần mềm liên quan;
Tiếng anh đọc hiểu, giao tiếp (Ưu tiên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, hưởng chế độ đãi ngộ tốt (15M - 25M)
Mức lương hấp dẫn dựa trên năng lực và kinh nghiệm
Được hưởng đầy đủ các chính sách về lao động theo luật lao động: Ngày làm 8 tiếng, nghỉ phép 12 ngày/năm....
Du lịch hàng năm cùng các hoạt động Team Building khác.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN CRH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9 Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

