Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 125 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

• Phụ trách công tác tuyển dụng, đánh giá sau tuyển dụng, làm thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

• Xây dựng kế hoạch đào tạo năm, quý, tháng và tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo

• Đánh giá chất lượng nhân sự sau đào tạo

• Theo dõi quá trình đào tạo của từng cán bộ, qua đó đánh giá chất lượng, hiệu quả của việc đào tạo

• Nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

• Lập báo cáo tổng kết công tác đào tạo theo qui định và theo yêu cầu của BGĐ

• Công việc về đào tạo chiếm 70%, công việc về tuyển dụng chiếm 30%.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đào tạo nhân sự .

Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Từ 9 – 15 triệu/tháng tùy theo năng lực và thỏa thuận cao hơn theo khả năng đánh giá ứng viên.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

• Phụ cấp ăn trưa: 30.000 vnđ/ngày

• Phụ cấp và thưởng khác theo đặc thù công việc.

• Được đóng BHXH khi ký HĐLĐ chính thức.

• Du lịch hằng năm.

• Thưởng cuối năm, sinh nhật, ma chay, hiếu hỉ,...

• Hưởng ưu đãi khám chữa bệnh cho bản thân nhân viên và người nhà khi khám tại Phòng khám đa khoa 125 Thái Thịnh lên đến 100%.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần bệnh viện Thái Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin