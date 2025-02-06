Tuyển Chuyên viên đào tạo Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: AROMA Đống Đa 168 Ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Kiểm tra và đánh giá trình độ đầu vào của học viên, xếp lớp.
- Tổ chức khai giảng lớp học theo lịch sắp xvp của trung tâm.
- Dự giờ và kiểm soát chất lượng lớp học. Kiểm tra trình độ tiếng Anh định kỳ của học viên bằng cách giao tiếp và nhận xét trực tiếp bằng Tiếng Anh với học viên.
- Dạy bù và kèm bù cho học viên.
- Phối hợp chăm sóc và hỗ trợ học viên trong quá trình học.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 22 - 30.
- Sinh viên năm 3,4 hoặc tốt nghiệp các trường cao đẳng trở lên.
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng. Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên hoặc văn bằng, chứng chỉ tương đương.
- Tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Giọng nói chuẩn, không nói ngọng.
- Có kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, khéo léo, ngoại hình tốt là một lợi thế.
- Có laptop cá nhân. Thành thạo tin học văn phòng.

Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 6.500.000 - 9.000.000 VNĐ (junior) hoặc 9.00.000 - 11.000.000 VNĐ (senior) + thưởng từ 1.000.000 - 5.000.000 VNĐ (Test học viên đầu vào) + lương dạy tính riêng (100.000 - 250.000 VNĐ/h)
6.500.000 - 9.000.000 VNĐ
9.00.000 - 11.000.000
1.000.000 - 5.000.000 VNĐ
(100.000 - 250.000 VNĐ/h)
- Có phụ cấp thâm niên theo tháng cho nhân sự làm trên 1 năm từ 700.000 VNĐ đến 1.575.000 VNĐ/tháng
700.000 VNĐ đến 1.575.000 VNĐ/tháng
- Có thưởng thâm niên cho nhân sự gắn bó trên 2 năm từ 1.000.000 VNĐ.
1.000.000 VNĐ
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước như BHXH, BHYT, nghỉ lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm,...
- Các chế độ phúc lợi khác như: Nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có tăng thêm phép theo số năm gắn bó), chế độ hiếu hỉ, sinh nhật.
- Tham gia các buổi team building, du lịch 1-2 lần/năm, liên hoan hàng tháng cùng Trung tâm.
- Được tham gia học tiếng Anh miễn phí tất cả các khóa học tại AROMA.
- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao. Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí trưởng nhóm sau 6 tháng làm việc.
- Môi trường chuyên nghiệp quy trình - hệ thống rõ ràng, mình bạch, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Aroma Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

