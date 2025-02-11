Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

1. Thu thập và quản lý dữ liệu

- Phối hợp với các phòng ban để thu thập và tổng hợp nhu cầu dữ liệu.

- Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.

2. Phân tích dữ liệu

- Phân tích xu hướng, hiệu suất kinh doanh, và KPI dựa trên dữ liệu thu thập.

- Đề xuất các giải pháp cải thiện và tối ưu hoá các quy trình kinh doanh.

3. Xây dựng và quản lý hệ thống BI

- Xây dựng các báo cáo và dashboard hỗ trợ các quyết định và hoạt động trong công ty.

- Quản lý và duy trì các công cụ BI như Power BI, Tableau.

4. Thực hiện công việc hành chính khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên

5. Báo cáo theo định kỳ hoặc yêu cầu của cấp trên