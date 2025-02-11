Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
- Hà Nội: Văn phòng HUD TOWER, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Đến 25 Triệu
1. Thu thập và quản lý dữ liệu
- Phối hợp với các phòng ban để thu thập và tổng hợp nhu cầu dữ liệu.
- Đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.
2. Phân tích dữ liệu
- Phân tích xu hướng, hiệu suất kinh doanh, và KPI dựa trên dữ liệu thu thập.
- Đề xuất các giải pháp cải thiện và tối ưu hoá các quy trình kinh doanh.
3. Xây dựng và quản lý hệ thống BI
- Xây dựng các báo cáo và dashboard hỗ trợ các quyết định và hoạt động trong công ty.
- Quản lý và duy trì các công cụ BI như Power BI, Tableau.
4. Thực hiện công việc hành chính khác dưới sự chỉ đạo của cấp trên
5. Báo cáo theo định kỳ hoặc yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Thống kê, Phân tích định lượng, Tài chính hoặc Công nghệ Thông tin.
Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
