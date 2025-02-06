Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH 256.COLOR BLUE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH 256.COLOR BLUE
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Khu X2 Đại Kim
- Hoàng Mai
- HN ( Cuối đường Trần Hòa ), Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Nghiên cứu, tìm kiếm sản phẩm POD, niche tiềm năng về áo thun trên thị trường Hoa Kỳ ( US ).
- Phát triển ý tưởng sản phẩm áo thun và bán hàng trên Tiktok.
- Được đào tạo cầm tay chỉ việc.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic.
- Tư duy xắp xếp công việc.
- Có khả năng tiếp thu nhanh, am hiểu về các lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc Âu Mỹ.
- Trình độ tiếng anh cơ bản, đọc hiểu, có khả năng giao tiếp.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có tư duy logic.
- Tư duy xắp xếp công việc.
- Có khả năng tiếp thu nhanh, am hiểu về các lĩnh vực phim ảnh, ca nhạc Âu Mỹ.
- Trình độ tiếng anh cơ bản, đọc hiểu, có khả năng giao tiếp.
Tại CÔNG TY TNHH 256.COLOR BLUE Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cơ bản: 7.000.000-10.000.000 đồng/tháng.
+ Và thưởng theo doanh thu team không giới hạn ( Mức thưởng dựa trên kết quả doanh thu của bạn trong tháng )
+ Hỗ trợ ăn trưa ( 35.000/ ngày ) và vé gửi xe tháng.
+ Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm.
+ Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (cách 1 tuần nghỉ). Sáng từ 8h15 đến 12h, Chiều từ 1h30 đến 5h30.
+ Và thưởng theo doanh thu team không giới hạn ( Mức thưởng dựa trên kết quả doanh thu của bạn trong tháng )
+ Hỗ trợ ăn trưa ( 35.000/ ngày ) và vé gửi xe tháng.
+ Liên hoan định kỳ hàng tháng và du lịch 2 lần/năm.
+ Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (cách 1 tuần nghỉ). Sáng từ 8h15 đến 12h, Chiều từ 1h30 đến 5h30.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 256.COLOR BLUE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI