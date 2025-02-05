Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo tiếng Nhật

Xây dựng giáo trình đào tạo và thuyết trình

Xây dựng hệ thống đào tạo phù hợp với hoạt động của Công ty

Biên - phiên dịch Việt - Nhật

Các công việc văn phòng khác theo chỉ thị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N2, ưu tiên có thêm Tiếng Anh

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các ứng dụng hỗ trợ đào tạo (Capcut, Canva, Filmora, Vyond,...)

Khả năng thuyết trình, giảng dạy, lập kế hoạch đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường Nhật Bản thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

- Mức lương/thưởng cạnh tranh, hấp dẫn (Thỏa thuận dựa theo năng lực và kinh nghiệm của từng ứng viên).

- Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.

- Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty.

- Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.

- Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.

- Ngoài ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, hàng năm Meiko có thêm 5 ngày nghỉ của công ty hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin