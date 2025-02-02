Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10 ngõ 15 Đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Xây dựng kế hoạch đào tạo năm/tháng và ngân sách đào tạo phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.

Xây dựng chương trình đào tạo, thời gian đào tạo phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty (chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm ...) và xây dựng đội ngũ đào tạo viên tham gia giảng dạy

Thiết kế tài liệu/ công cụ/ phương pháp đào tạo và/hoặc tìm kiếm đối tác/nhà cung cấp các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo cho từng bộ phận/vị trí công việc

Tổ chức các chương trình đào tạo theo kế hoạch & tổ chức kiểm tra/thi tay nghề/kỹ năng để nâng bậc hoặc phục vụ lộ trình thăng tiến của nhân viên

Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, báo cáo và đề xuất cải tiến/đào tạo lại/đào tạo nâng cao

Lên kế hoạch truyền thông nội bộ, ngân sách, đầu mối tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động nội bộ trong ngân sách được duyệt

Phối hợp với P. MKT thiết kế hình ảnh, sáng tạo nội dung, sản xuất các tư liệu (ảnh, bài, clip) cho hoạt động đào tạo, truyền thông nội bộ và xây dựng thương hiệu, tổ chức các sự kiện như cuộc thi đấu, trò chơi, tổng kết thi đua, các sự kiện hoạt động cộng đồng xã hội ..., tuyên truyền văn hóa, chủ trương chính sách của Công ty, gia tăng tính kết nối, tinh thần đoàn kết

Thực hiện khảo sát đánh giá hiệu quả các hoạt động phát triển văn hóa công ty: Mức độ tương tác của các thành viên tham gia vào không khí chung của các sự kiện/chương trình nội bộ. Khảo sát tỷ lệ nhân viên hài lòng với môi trường làm việc

Nam/nữ, từ 28-35 tuổi, tốt nghiệp Đại học ưu tiên các chuyên ngành liên quan;

Từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các công ty quy mô trên 100 nhân sự;

Ưu tiên có kinh nghiệm về tổ chức truyền thông nội bộ, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp

Có kỹ năng xây dựng các kế hoạch, quản lý, tổ chức các hoạt động

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

Sử dụng tốt tin học văn phòng.

Lương: 12 - 15 Triệu ++ (Thoả thuận theo năng lực)

Hưởng đầy đủ các chế độ hưởng năm, thưởng định kỳ Lễ, Tết & chế độ: Nghỉ mát, hiếu hỉ,.. theo quy định của công ty;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phép năm, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và đào tạo nâng cao chuyên môn.

