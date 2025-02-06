Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty cổ phần thương mại JDD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 21, ngõ 4 Duy Tân,Hà Nội

Hỗ trợ TP xây dựng kế hoạch và mục tiêu đào tạo cho các phòng ban và cửa hàng;

Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của công ty đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống;

Lập kế hoạch đào đạo, phát triển đội ngũ;

Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng;

Xây dựng quy trình đào tạo, tài liệu đào tạo;

Vận hành hệ thống đào tạo E-Learnng CLS;

Thực hiện đào tạo nhân viên cửa hàng và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản;

Quản lý ngân sách đào tạo, đánh giá tính hiệu quả của kế hoạch, chương trình đào tạo;

Tìm kiếm, phát hiện và tổ chức những khóa đào tạo mới phù hợp với công việc của cá nhân/đơn vị.

Tốt nghiệp ĐH Chuyên ngành quản trị nhân lực, quan hệ lao động, ngành nghề có liên quan nhân sự;

Kinh nghiệm chuyên môn > 2 năm

Sử dụng thành thạo Microsoft word, Excel, Email,

Kiến thức về quản trị nhân lực hiện đại (KPIs, 3P, HAY ,...)

Hiểu biết về hệ thống đào tạo của doanh nghiệp (ưu tiên ứng viên làm việc trong ngành hàng bán lẻ, lĩnh vực thời trang.)

Biết lập kế hoạch và tổ chức thực hiện trên hệ đào tạo trực tuyến E- learning

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Tư duy tổng hợp tốt, năng động, cầu tiến, khả năng xử lý & giải quyết vấn đề nhanh nhạy, có kỹ năng làm việc nhóm.

Có khả năng viết content và biết cách TTNB.

Kỹ năng thuyết phục, đàm phán;

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian;

Kỹ năng tiếp cận, xử lý và đánh giá vấn đề

Mức lương: từ 10tr-12tr

Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc

Du lịch hằng năm, teambuilding,..

