Tuyển Chuyên viên đào tạo Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện các yêu cầu phát triển sản phẩm từ khách hàng

- Nghiên cứu và design phát triển các sản phẩm LED (chip LED, LED Màn hình, Đèn LED...)

- Cải tiến mô hình để tối ưu hóa chi phí và chất lượng thông qua quy trình PCCB.

- Phân tích và đưa ra hành động khắc phục khi có vấn đề xảy ra trong quá trình phát triển sản phẩm.

- Giám sát các sản phẩm mới khi chạy thử nghiệm và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thử nghiệm

- Tổng hợp báo cáo phân tích dữ liệu sau khi hoàn thành việc định giá sản phẩm mới

- Báo cáo hàng tuần và họp với trụ sở

- Chuẩn bị tài liệu cho kiểm toán khách hàng và kiểm toán nội bộ: VDA, IATF…

Quyền lợi:

• Lương: cạnh tranh trong khu vực Hà Nam. Đánh giá tăng lương hàng năm

Có cơ hội sang nước ngoài đào tạo và tiếp nhận những công nghệ mới

Được làm việc với các chuyên gia, kỹ sư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ LED và bán dẫn

• Thưởng: Thưởng Tết theo quy định công ty, thưởng hiệu suất POM, nhân viên xuất sắc hàng quý, thưởng SCI

• Làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 6)

• Hưởng các ngày lễ theo luật định và nghỉ phép hàng năm ( 12 ngày phép/năm)