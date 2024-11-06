Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TPA DECOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TPA DECOR
- Hà Nội: 105 Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
• Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ bản vẽ.
• Đọc và hiểu bản vẽ kiến trúc xây dựng , nội thất.
. Bóc tách khối lượng và tính toán đơn giá lập dự toán các công trình đa dụng hạng mục kết cấu, kiến trúc, MEP, Nội thất.
. Cập nhật liên tục đơn giá của thị trường
. Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhà thầu phụ nhằm mục đích phụ vụ dự toán hiệu quả nhất.
. Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc
. Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết cho công trình, dự án.
• Triển khai các nghiệp vụ ký kết hợp đồng
• Làm báo giá phát sinh trong giai đoạn thi công (nếu có)
. Thực hiện làm hồ sơ thanh toán giai đoạn, quyết toán công trình, dự án.
• Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận
• Quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ về chuyên ngành dự toán
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kỹ năng giao tiếp: truyền đạt tốt và tiếp nhận chính xác thông tin
• Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin
• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TPA DECOR Thì Được Hưởng Những Gì
• Chế độ BHXH, phúc lợi của cty
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT TPA DECOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
