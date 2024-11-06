Tuyển Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Phòng 304 + 305 + 306 Toà nhà Thành Đạt 3

- số 4 Lê Thánh Tông

- Phường Máy Tơ, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến tuyển dụng, đào tạo, chế độ chính sách phúc lợi, xây dựng & phát triển văn hóa Cty, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Tổ chức & giám sát thực hiện các công việc hành chính trong Cty, đảm bảo nhân viên tuân thủ quy trình thủ tục hành chính đã được phê duyệt
- Quản lý các công việc hành chính như mua sắm, cấp phát trang thiết bị làm việc, quản lý tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị văn phòng cho Cty, đánh giá nhà thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị,... Ngoài ra đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
- Tham mưu cho cán bộ quản lý, Ban Giám Đốc khi cần đưa ra các quyết định quan trọng hay các vấn đề liên quan đến công tác Hành chính – Nhân sự.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Am hiểu thủ tục, chế độ, quy định & luật hiện hành liên quan (Luật lao động, luật bảo hiểm, luật việc làm, luật ATVSLĐ, luật Thuế TNCN,...)
+ Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2-3 năm
+ Nhanh nhẹn, linh hoạt, cầu tiến & kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
+ Tiếng Anh/ trung sử dụng trong công việc tốt là lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.
+ Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
+ Được hưởng các chế độ theo quy định của công ty.
+ Lương, thưởng: cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNH SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: phòng 304-306 Tòa Thành Đạt 3, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

