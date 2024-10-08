Tuyển Chuyên Viên Hành Chính thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng quy chế văn thư lưu trữ và giám sát, quản lý việc ban hành văn bản, chính sách theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc. Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, chuyển phát nhanh... Quản lý tài sản, duy tu bảo trì tài sản văn phòng đảm bảo hoạt động tốt. Quản lý con dấu, bảo quản và sử dụng dấu. Kiểm soát việc thực hiện các quy định về vệ sinh, môi trường, PCCC, an ninh của văn phòng Quản lý việc sử dụng CCDC, TSCĐ, các trang thiết bị làm việc của Công ty Tổ chức công tác hậu cần sự kiện, hội họp tại công ty Thực hiện các báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu cầu theo yêu cầu của Trưởng bộ phận. Huấn luyện, kèm cặp các chuyên viên/ nhân viên nhân sự cấp dưới. Tham vấn với Trưởng Bộ Phận về việc xác định các vấn đề và đề xuất các giải pháp để giải quyết. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Xây dựng quy chế văn thư lưu trữ và giám sát, quản lý việc ban hành văn bản, chính sách theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, chuyển phát nhanh...

Quản lý tài sản, duy tu bảo trì tài sản văn phòng đảm bảo hoạt động tốt. Quản lý con dấu, bảo quản và sử dụng dấu.

Kiểm soát việc thực hiện các quy định về vệ sinh, môi trường, PCCC, an ninh của văn phòng

Quản lý việc sử dụng CCDC, TSCĐ, các trang thiết bị làm việc của Công ty

Tổ chức công tác hậu cần sự kiện, hội họp tại công ty

Thực hiện các báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu cầu theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Huấn luyện, kèm cặp các chuyên viên/ nhân viên nhân sự cấp dưới.

Tham vấn với Trưởng Bộ Phận về việc xác định các vấn đề và đề xuất các giải pháp để giải quyết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương đương Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp từ 150 - 200 nhân sự Thành thạo công việc hành chính văn phòng như tin học văn phòng, giao tiếp... Là người nhiệt tình, chu đáo, khéo léo, tỉ mỉ và biết quan sát

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp từ 150 - 200 nhân sự

Thành thạo công việc hành chính văn phòng như tin học văn phòng, giao tiếp...

Là người nhiệt tình, chu đáo, khéo léo, tỉ mỉ và biết quan sát

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện. Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty. Tham gia các sự kiện nội bộ như Ngày hội thể thao, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.

Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty.

Tham gia các sự kiện nội bộ như Ngày hội thể thao, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin