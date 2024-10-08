Tuyển Chuyên Viên Hành Chính thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY
- Hà Nội: 145 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng quy chế văn thư lưu trữ và giám sát, quản lý việc ban hành văn bản, chính sách theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, chuyển phát nhanh...
Quản lý tài sản, duy tu bảo trì tài sản văn phòng đảm bảo hoạt động tốt. Quản lý con dấu, bảo quản và sử dụng dấu.
Kiểm soát việc thực hiện các quy định về vệ sinh, môi trường, PCCC, an ninh của văn phòng
Quản lý việc sử dụng CCDC, TSCĐ, các trang thiết bị làm việc của Công ty
Tổ chức công tác hậu cần sự kiện, hội họp tại công ty
Thực hiện các báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu cầu theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Huấn luyện, kèm cặp các chuyên viên/ nhân viên nhân sự cấp dưới.
Tham vấn với Trưởng Bộ Phận về việc xác định các vấn đề và đề xuất các giải pháp để giải quyết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Xây dựng quy chế văn thư lưu trữ và giám sát, quản lý việc ban hành văn bản, chính sách theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và theo dõi việc sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, chuyển phát nhanh...
Quản lý tài sản, duy tu bảo trì tài sản văn phòng đảm bảo hoạt động tốt. Quản lý con dấu, bảo quản và sử dụng dấu.
Kiểm soát việc thực hiện các quy định về vệ sinh, môi trường, PCCC, an ninh của văn phòng
Quản lý việc sử dụng CCDC, TSCĐ, các trang thiết bị làm việc của Công ty
Tổ chức công tác hậu cần sự kiện, hội họp tại công ty
Thực hiện các báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu cầu theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Huấn luyện, kèm cặp các chuyên viên/ nhân viên nhân sự cấp dưới.
Tham vấn với Trưởng Bộ Phận về việc xác định các vấn đề và đề xuất các giải pháp để giải quyết.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các doanh nghiệp từ 150 - 200 nhân sự
Thành thạo công việc hành chính văn phòng như tin học văn phòng, giao tiếp...
Là người nhiệt tình, chu đáo, khéo léo, tỉ mỉ và biết quan sát
Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.
Hưởng các chính sách đãi ngộ của Công ty.
Tham gia các sự kiện nội bộ như Ngày hội thể thao, Giao lưu đồng nghiệp, v.v.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech FAST500 TOP CÔNG TY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI