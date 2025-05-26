Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Toà IDS, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Có khả năng định hướng và viết bài tốt, có kỹ năng training nhân viên.

• Yêu thích content & giáo dục.

• Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy bắt trend tốt.

• Biết cơ bản về Canva, CapCut, ChatGPT... là lợi thế.

• Vận dụng tốt các công cụ AI hỗ trợ công việc.

• Năng động và hòa đồng, giao tiếp tốt, hoạt ngôn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Được học hỏi cách vận hành chiến dịch truyền thông thực chiến.

• Cơ hội thăng tiến phát triển lên vị trí cao trong tổ chức

• Thoải mái đề xuất ý tưởng, được mentor trực tiếp từ team core.

•Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo

•BHXH và lương tháng 13 theo quy định của pháp luật.

•Review lương mỗi 6 tháng một lần.

•Lộ trình thăng tiến và tăng trưởng thu nhập rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP

