Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Toà IDS, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Có khả năng định hướng và viết bài tốt, có kỹ năng training nhân viên.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu thích content & giáo dục.
• Có khả năng viết, sáng tạo nội dung, tư duy bắt trend tốt.
• Biết cơ bản về Canva, CapCut, ChatGPT... là lợi thế.
• Vận dụng tốt các công cụ AI hỗ trợ công việc.
• Năng động và hòa đồng, giao tiếp tốt, hoạt ngôn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
• Được học hỏi cách vận hành chiến dịch truyền thông thực chiến.
• Cơ hội thăng tiến phát triển lên vị trí cao trong tổ chức
• Thoải mái đề xuất ý tưởng, được mentor trực tiếp từ team core.
•Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo
•BHXH và lương tháng 13 theo quy định của pháp luật.
•Review lương mỗi 6 tháng một lần.
•Lộ trình thăng tiến và tăng trưởng thu nhập rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKIGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
