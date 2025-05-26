Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh trong quá trình sản xuất, mua bán, nhập xuất kho

Theo dõi và đối chiếu số liệu nguyên vật liệu, thành phẩm và tồn kho định kỳ

Kiểm soát chi phí sản xuất theo từng công đoạn và mã sản phẩm

Phối hợp tính giá thành sản phẩm theo định mức và thực tế

Tổng hợp, phân tích chi phí và lập báo cáo nội bộ phục vụ quản trị

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy trình kế toán

Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc kiểm soát dòng tiền, công nợ và các công việc phát sinh khác

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng phân tích và lập báo cáo tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 9-10 triệu + Phụ cấp + Thưởng

Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương.

Đóng bảo hiểm và các chế đội đầy đủ theo quy định.

+ Lương tháng 13, thưởng ngày lễ trong năm, các hoạt động du lịch nghỉ mát, du xuân theo kế hoạch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin