Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ phát sinh trong quá trình sản xuất, mua bán, nhập xuất kho
Theo dõi và đối chiếu số liệu nguyên vật liệu, thành phẩm và tồn kho định kỳ
Kiểm soát chi phí sản xuất theo từng công đoạn và mã sản phẩm
Phối hợp tính giá thành sản phẩm theo định mức và thực tế
Tổng hợp, phân tích chi phí và lập báo cáo nội bộ phục vụ quản trị
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy trình kế toán
Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc kiểm soát dòng tiền, công nợ và các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 02 tháng hưởng 85% lương.
Đóng bảo hiểm và các chế đội đầy đủ theo quy định.
+ Lương tháng 13, thưởng ngày lễ trong năm, các hoạt động du lịch nghỉ mát, du xuân theo kế hoạch của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHEF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
