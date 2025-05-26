Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 34 Triệu

Mức lương 30 - 34 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 34 Triệu

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Có chứng chỉ Kế toán trưởng tại Việt Nam (đây là yêu cầu pháp lý bắt buộc)

Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Với Mức Lương 30 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 – 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán/tài chính

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc và trao đổi với cơ quan thuế

Thành thạo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các luật thuế liên quan (thuế TNDN, VAT, TNCN,...)

Có khả năng độc lập hoàn thành báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (như MISA, FAST, SAP, Oracle hoặc các hệ thống ERP khác)

Có khả năng phân tích tài chính

Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ

Bắt buộc biết giao tiếp và viết tiếng Trung cơ bản

Có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp tốt

Cẩn thận, nghiêm túc và chính xác trong công việc

Hiểu rõ các quy định pháp luật về tài chính – thuế và quy trình kiểm toán của chính phủ tại Việt Nam

Có khả năng đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước như cục thuế, kiểm toán,...

Tại CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ, thu nhập tốt, đãi ngộ cao

Mức lương 30,000,000,-,34,000,000VNĐ

Thời gian đầu sẽ sang Singapore đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM

