Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 34 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM
Mức lương
30 - 34 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 34 Triệu
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Có chứng chỉ Kế toán trưởng tại Việt Nam (đây là yêu cầu pháp lý bắt buộc)
Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
Với Mức Lương 30 - 34 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 – 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán/tài chính
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc và trao đổi với cơ quan thuế
Thành thạo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các luật thuế liên quan (thuế TNDN, VAT, TNCN,...)
Có khả năng độc lập hoàn thành báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (như MISA, FAST, SAP, Oracle hoặc các hệ thống ERP khác)
Có khả năng phân tích tài chính
Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ
Bắt buộc biết giao tiếp và viết tiếng Trung cơ bản
Có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp tốt
Cẩn thận, nghiêm túc và chính xác trong công việc
Hiểu rõ các quy định pháp luật về tài chính – thuế và quy trình kiểm toán của chính phủ tại Việt Nam
Có khả năng đại diện công ty làm việc với các cơ quan nhà nước như cục thuế, kiểm toán,...
Tại CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH đầy đủ, thu nhập tốt, đãi ngộ cao
Mức lương 30,000,000,-,34,000,000VNĐ
Thời gian đầu sẽ sang Singapore đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LEAD GENERAL HOT POT VIỆT NAM
