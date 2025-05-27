Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 140 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thực hiện các thủ tục chứng từ liên quan đến hợp đồng dịch vụ, biên bản nghiệm thu ngân sách và các tài liệu hợp pháp khác.

• Quản lý và theo dõi quá trình thu hồi công nợ, đảm bảo các khoản nợ được thanh toán đúng hạn.

• Cập nhật và duy trì hồ sơ chứng từ một cách chính xác, đầy đủ và bảo mật

• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các hoạt động bán hàng và hành chính

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13 + Thưởng quý + Thưởng Performance

• Package thưởng 10 – 20 triệu/năm ( 30/4, 1/5, Ngày thành lập Công ty, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Nghỉ dưỡng, Sinh nhật) Quà tết dành cho gia đình

• 12 ngày nghỉ phép có lương/năm

• Phụ cấp: Ăn trưa, Điện thoại, Công cụ làm việc,...

• Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

• Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng,

• Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp gần gũi, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY

