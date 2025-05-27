Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 140 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Thực hiện các thủ tục chứng từ liên quan đến hợp đồng dịch vụ, biên bản nghiệm thu ngân sách và các tài liệu hợp pháp khác.
• Quản lý và theo dõi quá trình thu hồi công nợ, đảm bảo các khoản nợ được thanh toán đúng hạn.
• Cập nhật và duy trì hồ sơ chứng từ một cách chính xác, đầy đủ và bảo mật
• Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong các hoạt động bán hàng và hành chính

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13 + Thưởng quý + Thưởng Performance
• Package thưởng 10 – 20 triệu/năm ( 30/4, 1/5, Ngày thành lập Công ty, 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, Nghỉ dưỡng, Sinh nhật) Quà tết dành cho gia đình
• 12 ngày nghỉ phép có lương/năm
• Phụ cấp: Ăn trưa, Điện thoại, Công cụ làm việc,...
• Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
• Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
• Hàng năm tổ chức du lịch, teambuilding, các hoạt động kết nối nhân viên hàng tháng,
• Môi trường làm việc trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, sếp gần gũi, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH BMS TECHNOLOGY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 140 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

