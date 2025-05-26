Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Bích Hòa, Thanh Oai, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Kiểm đếm và theo dõi hàng hóa

Kiểm đếm thực tế hàng hóa, thành phẩm nhập xuất tại kho hàng ngày

Lập bảng kê xuất hàng hóa theo số lượng xuất thực tế tại kho tổng chi tiết cho từng mã sản phẩm và các Cửa hàng.

Theo dõi hàng từ kho tổng đi các cửa hàng, cửa hàng nhận và xác nhận trên hệ thống.

Lập báo cáo kiểm kê hàng nhập là hàng hóa theo số lượng nhập thực tế tại kho tổng chi tiết cho từng mã sản phẩm và nhà cung cấp

2. Nhập hàng hóa

Nhập hàng hóa và thành phẩm vào phần mềm kế toán theo số liệu kiểm kê thực tế hàng về

Nhập xuất hàng lỗi đến và đi kho lỗi, theo dõi kho lỗi

3. Điều chuyển hàng hóa trên phần mềm

Điều chuyển hàng từ kho tổng đi các cửa hàng trên phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán, rà soát kiểm tra số liệu khớp giữa 2 phần mềm.

Phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các công việc của phòng;

Các công việc khác theo yêu cầu của TBP

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Dưới 33 tuổi, Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán Tài chính.

Đã có kinh nghiệm tại vị trí tương đương và đã làm chi tiết tại các công ty thương mại/dịch vụ quy mô không nhỏ hơn 200 người; ưu tiên những ứng viên đã hoạt động trong ngành chuỗi bán lẻ.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, am hiểu Luật Thuế;

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng quản lý sắp xếp công việc tốt.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Nhà nước.

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty

Môi trường trẻ, tôn trọng công bằng – minh bạch – chân thành, tinh thần hợp tác cùng có lợi, tôn trọng sự khác biệt.

Tham gia các hoạt tháng, hàng năm của Công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công động nội bộ hàng việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&L VIỆT NAM

