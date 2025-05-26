Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GTI PARTNER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GTI PARTNER
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH GTI PARTNER

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GTI PARTNER

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 16, TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Giám đốc;
- Thu thập, tổng hợp công việc, báo cáo định kỳ/đột xuất;
- Tham dự, phiên dịch, ghi chép các biên bản làm việc, cuộc họp theo yêu cầu;
- Kiểm tra, soạn thảo, dịch thuật (Anh – Việt) các văn bản, hợp đồng, tài liệu cho Giám đốc duyệt và ký;
- Hỗ trợ hoàn thiện và điều chỉnh giáo trình, nội dung các khóa đào tạo, và các tài liệu dạy học liên quan dựa trên phản hồi từ thị trường và nhóm khách hàng mục tiêu.
- Hỗ trợ quản lý, triển khai và ra mắt các khóa đào tạo kinh doanh của công ty ra thị trường trên toàn quốc (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về Digital marketing, SEO, tối ưu ads…)
- Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh tốt (Ưu tiên ứng viên biết thêm ngôn ngữ khác)
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt (word, excel, powerpoint, canva….)
- Có laptop cá nhân.
- Yêu cầu về ngoại hình: Ngoại hình/khí chất tốt;
- Phong thái tự tin, thái độ tích cực, kĩ năng giao tiếp tốt, kĩ năng ngoại giao tốt, có thể đi công tác;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ lý.

Tại CÔNG TY TNHH GTI PARTNER Thì Được Hưởng Những Gì

ĐÃI NGỘ
- Lương: Thu nhập hàng tháng (theo thỏa thuận) + % thưởng dự án
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao Động, các chế độ độ phúc lợi khác theo luật lao động và theo quy định của công ty;
- Môi trường làm việc đa quốc gia, có cơ hội thăng tiến và phát triển;
- Nơi làm việc: Tầng 16, TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
THÔNG TIN KHÁC
• Bằng cấp: Đại học
• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
• Thời gian làm việc: Partime hoặc Full time (tùy theo nhu cầu của ứng viên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GTI PARTNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GTI PARTNER

CÔNG TY TNHH GTI PARTNER

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà TNR số 54A Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

