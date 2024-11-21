Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Quản lý máy chủ:
Phân tích yêu cầu để thiết lập hoặc hiệu chỉnh hệ thống, tập hợp các yêu cầu có liên quan, báo cáo và đề xuất các thiết bị phần cứng và phần mềm phù hợp để Tổng Giám đốc phê duyệt
Kiểm tra hệ thống mới trước khi sử dụng cho toàn công ty.
Tập hợp các yêu cầu có liên quan, báo cáo và đề xuất các biện pháp phù hợp
2. Quản lý máy trạm:
Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ các phòng ban về nhu cầu sử dụng.
Kiểm tra các thiết bị hiện có trong hệ thống để phân bố cho phù hợp.
Kiểm tra và sửa chữa các trang thiết bị hiện có trong hệ thống.
Kiểm tra xác nhận các thiết bị từ Ban tài Nguyên, nhà cung cấp.
Hỗ trợ, hướng dẫn cho nhân viên sử dụng máy tính, các vấn đề liên quan máy tính.
Hướng dẫn nhân viên khắc phục những lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính.
3. Quản lý hệ thống mạng, điện thoại:
Theo dõi hoạt động của các máy trạm, đường dây mạng, HUB, Switch, máy in...lập kế hoạch sữa chữa, bảo trì toàn bộ các thiết bị đó và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.
Lập báo cáo sự cố và các báo cáo sử dụng khác theo yêu cầu của quản lý.
4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin
Tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương
Kiến thức về thiết bị, dụng cụ công nghệ thông tin như linh kiện máy tính, tổng đài điện thoại, ...
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống
Chịu được áp lực cao trong công việc
Sử dụng Microsoft Office thành thạo
Sử dụng được các phần mềm thiết kế đồ họa như AI, Corel, ...
Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công
Cẩn thận, chu đáo, hòa nhã, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch, teambuilding mỗi năm
Sinh nhật, Trung thu, Tết, ...
Công ty cung cấp bữa ăn sáng, trưa và tăng ca
Bảo hiểm tai nạn 247 và các BHBB khác
Cung cấp các gói vay hỗ trợ mua nhà, mua xe
12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép
Được review lương mỗi năm
Đào tạo và lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô G02, ĐT 823B, Cụm công nghiệp Đức Thuận, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

