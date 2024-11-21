Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN INOX DIỆU THỊNH làm việc tại Long An thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: CCN Đức Thuận, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support

1. Quản lý máy chủ:

Phân tích yêu cầu để thiết lập hoặc hiệu chỉnh hệ thống, tập hợp các yêu cầu có liên quan, báo cáo và đề xuất các thiết bị phần cứng và phần mềm phù hợp để Tổng Giám đốc phê duyệt

Kiểm tra hệ thống mới trước khi sử dụng cho toàn công ty.

Tập hợp các yêu cầu có liên quan, báo cáo và đề xuất các biện pháp phù hợp

2. Quản lý máy trạm:

Tiếp nhận và phân tích yêu cầu từ các phòng ban về nhu cầu sử dụng.

Kiểm tra các thiết bị hiện có trong hệ thống để phân bố cho phù hợp.

Kiểm tra và sửa chữa các trang thiết bị hiện có trong hệ thống.

Kiểm tra xác nhận các thiết bị từ Ban tài Nguyên, nhà cung cấp.

Hỗ trợ, hướng dẫn cho nhân viên sử dụng máy tính, các vấn đề liên quan máy tính.

Hướng dẫn nhân viên khắc phục những lỗi thường gặp khi sử dụng máy tính.

3. Quản lý hệ thống mạng, điện thoại:

Theo dõi hoạt động của các máy trạm, đường dây mạng, HUB, Switch, máy in...lập kế hoạch sữa chữa, bảo trì toàn bộ các thiết bị đó và thực hiện theo kế hoạch đã được duyệt.

Lập báo cáo sự cố và các báo cáo sử dụng khác theo yêu cầu của quản lý.

4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin

Tối thiểu 02 năm tại vị trí tương đương

Kiến thức về thiết bị, dụng cụ công nghệ thông tin như linh kiện máy tính, tổng đài điện thoại, ...

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống

Chịu được áp lực cao trong công việc

Sử dụng Microsoft Office thành thạo

Sử dụng được các phần mềm thiết kế đồ họa như AI, Corel, ...

Có tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong các công việc được phân công

Cẩn thận, chu đáo, hòa nhã, năng động

Được Hưởng Những Gì

Du lịch, teambuilding mỗi năm

Sinh nhật, Trung thu, Tết, ...

Công ty cung cấp bữa ăn sáng, trưa và tăng ca

Bảo hiểm tai nạn 247 và các BHBB khác

Cung cấp các gói vay hỗ trợ mua nhà, mua xe

12 ngày phép, mỗi 5 năm thâm niên được cộng (+) 1 ngày phép

Được review lương mỗi năm

Đào tạo và lộ trình thăng tiến

