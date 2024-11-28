Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế hoạch sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà HMC 193 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
-Lập KHSX và sắp xếp kế hoạch điều chuyển| vận chuyển;
-Quản lý các kho hàng hóa và điều tiết hàng hóa giữa các kho phù hợp với công tác bán hàng từng khu vực theo yêu cầu của phòng Kinh doanh và chỉ đạo của Ban lãnh đạo;
-Quản lý hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhân sự như NV thủ kho, NV giao nhận, NV chứng từ thực hiện đúng yêu cầu quy định;
-Quản lý tiến độ giao nhận, điều chuyển và hồ sơ thanh toán;
-Là đầu mối xử lý các công việc phát sinh với Nhà máy, kho, PKD, PKT, ... và đối chiếu số liệu với nhóm vận hành và chính sách định kỳ;
-Lập báo cao và kiểm soát, KHSX, kế hoạch điều chuyển, Chi phí vận chuyển, ...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
-Thành thạo MS office, sử dụng phần mềm [SAP, BPM];
- Có tinh thần học hỏi và cầu thị
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm 28.000đ/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
