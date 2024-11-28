Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà HMC 193 Đinh Tiên Hoàng, Q1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

-Lập KHSX và sắp xếp kế hoạch điều chuyển| vận chuyển;

-Quản lý các kho hàng hóa và điều tiết hàng hóa giữa các kho phù hợp với công tác bán hàng từng khu vực theo yêu cầu của phòng Kinh doanh và chỉ đạo của Ban lãnh đạo;

-Quản lý hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhân sự như NV thủ kho, NV giao nhận, NV chứng từ thực hiện đúng yêu cầu quy định;

-Quản lý tiến độ giao nhận, điều chuyển và hồ sơ thanh toán;

-Là đầu mối xử lý các công việc phát sinh với Nhà máy, kho, PKD, PKT, ... và đối chiếu số liệu với nhóm vận hành và chính sách định kỳ;

-Lập báo cao và kiểm soát, KHSX, kế hoạch điều chuyển, Chi phí vận chuyển, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kế toán,...

-Từ 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

-Thành thạo MS office, sử dụng phần mềm [SAP, BPM];

- Có tinh thần học hỏi và cầu thị

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Công ty.

Phụ cấp khác :Phụ cấp cơm 28.000đ/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VAS NGHI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.