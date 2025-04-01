Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MỤC ĐÍCH CHÍNH CÔNG VIỆC:

1. Quản lý Dự báo dòng tiền Cấp Đơn vị và Tập đoàn

2. Quản lý Dòng tiền nội bộ & Tối ưu sử dụng vốn

3. Đánh giá và quản lý rủi ro tài chính, đảm bảo sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh

4. Theo dõi và phân tích hiệu suất tài chính, đưa ra các khuyến nghị cải thiện

5. Giám sát tuân thủ các CS/ QT quản lý nguồn vốn

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý Dự báo dòng tiền Cấp Đơn vị và Tập đoàn:

1. Theo dõi, cập nhật và phân tích dự báo dòng tiền của các Đơn vị và toàn Tập đoàn, đảm bảo tính chính xác và tin cậy Hàng tháng

2. So sánh kế hoạch và thực tế dòng tiền, đánh giá chênh lệch và đề xuất các giải pháp tối ưu vốn lưu động

3. Phối hợp với các Đơn vị để cải thiện độ chính xác của mô hình dự báo dòng tiền, nâng cao khả năng quản trị thanh khoản

Quản lý Dòng tiền nội bộ & Tối ưu sử dụng vốn:

1. Tham gia điều phối dòng tiền giữa GMD HO và các ĐVTV, đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả

2. Kiến nghị các giải pháp tối ưu hóa dòng tiền nội bộ, giảm chi phí vốn và nâng cao khả năng sinh lời của dòng tiền nhàn rỗi

Giám sát tuân thủ các CS/ QT quản lý nguồn vốn: